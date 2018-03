Spunta un progetto di innevamento artificiale al Bosco di Sant'Antonio

ABRUZZO. Il meraviglioso Bosco di Sant'Antonio a Pescocostanzo, con il suo immenso valore paesaggistico ed identitario, in pieno Parco nazionale della Majella, vedrà la realizzazione di un intervento di innevamento artificiale?



E' l'idea progettuale presentata il 9 marzo in un convegno sull'"Altra Neve" che, alla prova dei fatti, secondo alcune associazioni ambientaliste rischia di tramutarsi nella "solita neve" fondata sull'artificializzazione della Natura e sulle infrastrutture, magari finanziate con denaro pubblico a fondo perduto.



SOA, LIPU e Altura ritengono che in un Parco nazionale la naturalità sia il valore fondante da difendere e su cui provare a costruire un'economia veramente sostenibile.

«Una scelta doverosa», dicono le associazioni, «non soltanto dal punto di vista pratico e legale, visti i plurimi vincoli imposti dalle norme italiane e comunitarie sul sito, ma anche ideale, considerato che i parchi dovrebbero offrire strumenti per gestire il territorio in maniera diversa rispetto al disastro fatto nel resto del territorio nazionale».



Già l'uso delle parole "artificiale" e "programmato" messe accanto a "neve" in un'area protetta, sempre secondo le associazioni, dovrebbe far rabbrividire visto che poi bisogna considerare il consumo di acqua, sempre più preziosa a causa dei cambiamenti climatici, le opere di captazione e stoccaggio e gli stessi consumi energetici totalmente insostenibili.

«In un parco nazionale bisognerebbe sottrarsi proprio da quella spirale di interventi che è poi la causa dei cambiamenti climatici e della scarsità di neve, proponendo un uso del territorio e delle risorse sostenibile anche attraverso l'educazione al senso del limite. Ci sono montagne di studi scientifici sugli effetti negativi della neve artificiale sulla vegetazione, perché sconvolge i cicli naturali nel suolo e dell'acqua. Al Bosco di Sant'Antonio si aggiungerebbe per settimane anche l'impatto paesaggistico delle orribili strisce di neve delle piste da sci di fondo intervallate da vaste aree dove magari non è caduta la neve e dove vivono piante rarissime con fioriture eccezionali. Infine, ricordiamo che la quota è bassissima, 1300 metri sul livello del mare, e sulle Alpi da tempo a quelle quote hanno abbandonato ogni velleità di questo tipo anche per i costi insostenibili. Figurarsi sull'Appennino dove basta una giornata di scirocco per far sciogliere tutto e azzerare un progetto fatto magari con fondi pubblici».



Le associazioni si augurano che, come avviene in Natura, questo progetto si sciolga come la neve al sole.