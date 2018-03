Ambiente: anche 4 discariche abruzzesi  escono da sentenza condanna dell’Ue  

ROMA. Altri 25 siti escono dalla lista delle discariche abusive per le quali l'Italia e' stata condannata a pagare, a seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 2 dicembre 2014, una penalita' semestrale.

Ci sono anche 4 siti abruzzesi: Civitella (Torrebruna, CH), Fonticello (Colledimacine, CH), Fosso Quercia La Serra (Montebello sul Sangro, CH), Valle dei Dieci (Taranta Peligna CH),

Dalle iniziali 200 discariche dichiarate non conformi alle Direttive 77/442 e 91/696, sono oggi rimaste 77 discariche abusive ancora interessate dalla sentenza: dalla prima sanzione semestrale di 39 milioni e 800 mila euro, oggi l'Italia e' chiamata a versare, per il quinto semestre successivo alla sentenza, 16 milioni di euro.

Lo ha spiegato la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, in una lettera indirizzata alle autorita' italiane, in replica alla documentazione inviata dal nostro Paese nel giugno scorso con informazioni sullo stato di avanzamento della messa in regola di 33 siti, per otto dei quali resta dunque ancora in vigore la penalita'.

«Questo - spiega il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - e' l'ennesimo buon risultato del grande lavoro di squadra che unisce il ministero dell'Ambiente, la struttura di missione della Presidenza del Consiglio e le autorita' italiane in Europa, il nuovo commissario Gen.Giuseppe Vadala' e gli enti territoriali interessati in un continuo confronto con la Commissione Ue».





ECCO LE DISCARICHE CHE ESCONO

Le discariche per le quali non e' piu' dovuta dallo Stato italiano alcuna penalita' sono dunque 25: ben 14 riguardano la Regione Campania, quattro l'Abruzzo, tre il Lazio, una a testa la Sicilia, l'Umbria, il Veneto e la Toscana. Si tratta in particolare dei siti di Cava Baino (Casamicciola Terme, NA), Battitelle (Cusano Mutri, BN), Fosso delle Nevi (Durazzano, BN), Toppo Pagliano (Montefalcone di Val Fortore, BN), Calvano (Apice, BN), contrada Bolla (Solopaca, BN), Capitorto (Casalduni, BN), contrada chiusa Barricelli (Santa Croce del Sannio, BN), Sassinora (Morcone, BN), Fruscio (Calvi, BN), Sella del Corticato (Teggiano, SA), Cavone Santo Stefano (Rotondi, AV), Formulano (Villamaina, AV), Petrito Colle Ducito (Gioia Sannitica, CE), Civitella (Torrebruna, CH), Fonticello (Colledimacine, CH), Fosso Quercia La Serra (Montebello sul Sangro, CH), Valle dei Dieci (Taranta Peligna CH), Valesani Le Cese (Patrica, FR), Monte Castellone (Monte San Giovanni Campano, FR), Punta delle Monache (Vignanello, VT) Penisola Magnisi (Priolo Gargallo, SR), Vignavecchia (Gualdo Tadino, PG), Area Sordo'n (Venezia) e Le Porte (Isola del Giglio, GR). Complessivamente, restano 77 le discariche abusive sulle quali l'Italia proseguira' il confronto con gli organismi europei: 23 sono in Calabria, 14 in Abruzzo, 11 in Campania, 10 in Sicilia, sei nel Lazio, in Puglia e in Veneto, una nelle Marche.