Metanodotto Larino-Chieti, NSC: «Pupillo ha tradito le promesse»

LANCIANO. Completamente insoddisfatto il gruppo ‘Nuovo senso civico’ dopo la riunione di venerdì scorso sul tema del metanodotto Larino-Chieti, tra l’amministrazione di Lanciano.

«Il bilancio è imbarazzante», annuncia l’associazione che lamenta di essere stata convocata «ben oltre» i termini ultimi fissati dalla legge per il parere sull'opera, termini scaduti il 10 maggio.

L'amministrazione infatti, non presentando opposizione, ha di fatto dato il proprio consenso alla realizzazione del metanodotto.

«Siamo stati convocati quindi non per essere ascoltati ma per ascoltare», attacca Nsc.

«E noi abbiamo ascoltato, ma le loro ragioni ci sono risultate prive di qualunque legittimazione scientifica, animate dalla considerazione che il metanodotto si farà a prescindere dal parere del comune di Lanciano, avvalorate dal ristoro che se ne ricaverebbe (pare all'incirca 500mila euro), utili per rifare fognature e, ciliegina sulla torta, queste stesse ragioni si sono rivelate candidamente rassicuranti circa l'impatto ambientale.

Quello che a queste ragioni sfugge è presto detto».

L’associazione ricorda che il metanodotto Larino-Chieti non è solo il metanodotto Larino-Chieti: «è l’arteria di un sistema che servirà principalmente per convogliare gas all'interno dei numerosi stoccaggi previsti dalla strategia energetica nazionale, che vorrebbe trasformare l'Italia centro-meridionale in un enorme serbatoio di gas.

Per ciò che riguarda l'Abruzzo, il metanodotto Larino-Chieti servirà soprattutto per alimentare lo stoccaggio di San Martino S.M., in un'area a rischio sismico altissimo, con un fronte di frana attiva di oltre 6 km.

La letteratura scientifica sul tema parla chiaro: gli stoccaggi, luoghi in cui periodicamente viene pompato gas per poi essere estratto al bisogno, sono causa di terremoti persino in aree del pianeta a rischio sismico pressocchè inesistente (Spagna, Olanda etc.). Figuriamoci in Abruzzo, regione devastata dai tragici terremoti degli ultimi 8 anni e teatro di eventi sismici catastrofci dalla notte dei tempi».

Secondo l’associazione quello poi che gli amministratori dimostrano di non sapere è che il ristoro, a prescindere dal parere, spetta per legge agli enti locali, magari in misura leggermente inferiore, ma il risarcimento per i danni che i lavori per l'opera procureranno è comunque garantito: «basta farne richiesta in sede di conferenza di servizi, cosa che non si è fatta inspiegabilmente per l’elettrodotto Villanova-Gissi».

Si parla di 500mila euro, «una somma neanche buona a rifare due km di strade», contesta ancora l’associazione.







«L’OPERA SI FARA’»

Ma Nuovo Senso Civico contesta il fatto che il sindaco e presidente della Provincia, Mario Pupillo, abbia detto che l'opera si farà comunque, essendo un piano strategico nazionale: «questa sua affermazione stride fortemente con il ruolo da lui interpretato a proposito della battaglia contro Ombrina. Da capofila delle lotte contro gli scempi ambientali, il sindaco, nella riunione svoltasi venerdì, è riuscito a scivolare su una buccia di banana, nonostante l’ottima relazione del tecnico del comune, inspiegabilmente ignorata, affidando l'arringa difensiva della scelta di dare il consenso al metanodotto Larino-Chieti, non ad un ingegnere, non ad un geologo, non ad un sismologo, ma semplicemente ad un'ex dipendente Eni, nonchè grande amico d'infanzia».

Dunque Nuovo Senso Civico sottolinea «l’enorme distanza dal sindaco» che in campagna elettorale ripeteva che Lanciano è capitale della resistenza ambientale, sull’onda della manifestazione del 23 maggio: «ora dimostra di aver solo cavalcato la tigre del consenso».