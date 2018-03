Trattamento fanghi Città Sant’Angelo: «il no del Comune è solo demagogia»

CITTA’ SANT’ANGELO. Il Comune di Città Sant’Angelo contro il progetto dell’insediamento per il trattamento dei fanghi della ditta Nicolaj a Piano di Sacco.

Nei giorni scorsi il vice sindaco Alice Fabbiani ha spiegato che va avanti il lavoro per cercare soluzioni congiunte e coordinate per fare fronte comune senza distinzioni di parte e nelle prossime settimane il no sarà ribadito anche nei consigli comunali delle amministrazioni coinvolte.

Si pensa ad una mozione che ribadisca ancora una volta la contrarietà all’ impianto, «in una zona priva delle caratteristiche necessarie per ospitare impianti che trattino rifiuti di ogni tipo».

Una battaglia che viene da lontano, associazioni come SOS Territorio, costituito dagli abitanti della zona e dalle parti politiche che da tempo redigono documenti e azioni per contrastare l’opera.

Ma i consiglieri comunali di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, Lucia Travaglini e Maurizio Valloreo sostengono che quella dell’amministrazione comunale sia «pura demagogia» e «un tentativo maldestro di catturare qualche consenso di ambientalisti del luogo per le prossime tornate elettorali».

Perché passato la risposta del Comune è stata diversa. Nel 2013 lo stesso Florindi diceva «a me interessano l'ambiente e il parere dei cittadini, ma come sindaco devo rispettare il mio ruolo»

Secondo i tre «non è credibile oggi che lo stesso sindaco e lo stesso assessore Fabbiani vadano a raccontare ai cittadini che sono contro il progetto: infatti fu proprio il sindaco a dare la sua opinione sull'accoglimento favorevole del Progetto nel 2013, così come l'Ufficio Tecnico Comunale dava l'ok paesaggistico a firma del Dirigente: questi atti diedero il via alla fase progettuale dell' impianto di trattamento fanghi, ad opera di una Ditta che quindi ha operato legittimamente perché autorizzata dagli Enti».

Dunque oggi il Comune fa dietrofront: «la maggioranza sposa la causa e i timori dei cittadini per la loro salute e per la conservazione della bellezza ed integrità del territorio, ma la nostra unica preoccupazione è che forse oggi è ormai tardi, anni e anni di Amministrazione a guida Pd e comunisti hanno trasformato Piano di Sacco in una grande pattumiera: Ecocentro, Terraverde ed ora Trattamento fanghi».





La proposta dell'Assessore Fabbiani di una mozione contro l'impianto fra sorridere i tre consiglieri: «chi ha un minimo di conoscenze giuridico amministrative sa che non avrebbe alcun valore, soprattutto perché palesemente in contrasto con il precedente atto del sindaco del 2013 che invece dava l'ok. Anzi l'atteggiamento contrario della maggioranza verso un progetto che il Comune stesso ha accettato al momento della proposta, esporrebbe il nostro Ente ad una sicura azione di risarcimento, così come purtroppo accaduto in passato per vicende analoghe, costate alle Casse comunali centinaia di migliaia di euro di risarcimenti danni».

I tre consiglieri denunciano come l'assessore Fabbiani ed il sindaco siano artefici «insieme a tutta la Giunta, dell'accordo concluso con Terraverde nel 2014, con il quale il Comune ha di fatto rinunciato all'impugnazione della licenza dello stabilimento omonimo, in cambio di un'accelerazione del risarcimento per l'incendio verificatosi. In quel caso l'afflato ambientalista che oggi urlano a gran voce, dov'era finito? Nessuno si è battuto in quell'occasione per bloccare un impianto che aveva già fatto danni, e che pochi mesi fa nuovamente è andato in fiamme».