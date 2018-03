Interrogazione al ministro sull’appalto “scoperto” della bonifica di Bussi

ABRUZZO. Una interrogazione sulle incongruenze dell’appalto per la bonifica delle discariche 2A e 2B di Bussi al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il senatore Aldo Di Biagio attualmente senatore indipendente all'interno del gruppo di Area Popolare, formato dal Nuovo Centrodestra e dai Centristi per l'Italia, torna ad occuparsi delle vicende abruzzesi. Alcuni mesi fa aveva proposto un’altra interrogazione inerente la sicurezza delle autostrade A24 e A25, questa volta si occupa delle presunte incongruenze dell’appalto che non riesce a partire anche perchè manca la totale copertura finanziaria.

Il senatore solleva diversi interrogativi che sono gli stessi già spiegati da PrimaDaNoi.it e contenuti nei due ricorsi che la ditta Toto Holding ha presentato al Tar (uno dei quali respinto).





Nella sua interrogazione Di Biagio ricorda che «il SIN comprende territori di undici comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi; si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell’Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone».

Viene ripercorsa la storia industriale di Bussi e della sua contaminazione conclamata per poi giungere ai giorni nostri e all’appalto bandito a fine 2015.

«Nel tempo», si legge nell’interrogazione, «si sono rivelate criticità e ritardi nella gestione commissariale nonostante il sito di Bussi e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito di norme speciali, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato; l’efficacia del modello di gestione commissariale si è rivelata insufficiente; d’altro canto sono in passato mancate prese di posizione acceleratorie da parte dell’amministrazione centrale dello Stato».





Non si fanno sconti nè alla confusione generatasi per la sovrapposizione di più enti, quello della Regione che non ha «competenza tipizzata» o la scarsa collaborazione del commissario «hanno prodotto atteggiamenti talora attendisti delle aziende insediate nel sito, nonché l’arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario».





Si ricorda inoltre che «con bando del 18 dicembre 2015, pubblicato in Guce il giorno successivo, è stata indetta da parte del Commissario straordinario la gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni denominati "Aree esterne Solvay" ricadenti in Bussi sul Tirino; Sia il D.L. 179/2012, sia la legge 228/2015, sia il Codice dell'Ambiente prevedono che il sito di Bussi debba essere bonificato tenendo conto non solo delle esigenze ambientalistiche ma anche di quelle finalizzate alla reindustrializzazione e alla ripresa occupazionale, il bando mira esclusivamente alla bonifica dei luoghi. La procedura di gara bandita dall'ex Commissario riguarda, inoltre, solo la bonifica delle sole cd. "aree esterne", rappresentanti, peraltro, solo una parte di quelle inquinate».

«Il bando invece prevede sostanzialmente l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili, con la conseguenza che le necessarie finalità di reindustrializzazione e di ripresa dei livelli occupazionali, utili per ridare dignità economica e slancio all'area interessata, non potranno trovare soddisfazione anche in futuro se non con il reperimento, allo stato assai improbabile, di ulteriori risorse pubbliche», fa notare Di Biagio chiedendosi se questo assetto possa essere giudicato in linea con le norme e le finalità dichiarate.

Come già ricordato più volte l’appalto le cui buste sono già state aperte a fronte di un "fabbisogno finanziario" pari a 45.655.238,69 euro può contare su una "risorsa disponibile" di a 44.755.338,008 euro.







«La Regione Abruzzo», si legge ancora nell’interrogazione «per reperire quasi un milione di euro mancanti, avrebbe garantito la sua disponibilità ad integrare il fondo attraverso le risorse assegnate a valere sui fondi Fsc già destinati a Bussi (60 milioni di euro). La Regione, pur manifestando la piena disponibilità a garantire detta copertura, ad oggi dimenticherebbe di riferire come quei fondi siano già assegnati ai soli interventi di bonifica della discarica Tremonti, come chiaramente indicato nelle relative delibere. Nessun atto consequenziale - se non palesemente illegittimo - potrebbe mai consentire una distrazione delle somme vincolate alla bonifica di una discarica precisamente individuata, quella di Tremonti».

Il ministro dovrà dunque valutare la piena correttezza della procedura incardinata fino ad ora e valutare se non sia il caso di ritirare l’appalto e se l’eventuale intervento della Regione per integrare i fondi sia davvero illegittimo come sostengono Toto e Di Biagio.

Nel frattempo anche su Bussi ci sarebbero interessi di alcune procure e della Anac di Cantone per verificare presunte irregolarità.

Come se non bastassero già tutti gli intoppi di questi 10 anni.