Bonifica Bussi, spunta un altro ricorso della Toto

ABRUZZO. La Toto Holding non si arrende e si gioca un’altra carta, sempre davanti al Tar, per fermare il bando della bonifica parziale del sito industriale di Bussi.

Qualche giorno prima della pronuncia del tribunale amministrativo, che ha ritenuto il ricorso della società inammissibile e tardivo, la Toto ha avanzato una nuova richiesta ovvero l’annullamento del resoconto della riunione urgente dell’1 febbraio scorso, conosciuto dalla società solo il 16 febbraio, nella parte in cui la delegazione della Regione Abruzzo costituita dal dirigente Franco Gerardini dichiarò la disponibilità della Regione a ‘coprire’ gli importi mancanti per la bonifica (circa 1,5 milioni di euro) con i soldi del Masterplan Abruzzo (60 milioni di Euro).

Ma secondo la società, Gerardini avrebbe ‘dimenticato’ di riferire che quei fondi, stando al “Patto per il Sud” sottoscritto con Matteo Renzi e alle delibere di Giunta Regionale 693 del 2016 e seguenti, sono ‘destinati’, e quindi destinabili, esclusivamente agli interventi di bonifica della discarica Tremonti, come chiaramente indicato nelle delibere stesse. L'appalto di cui si chiede l'annullamento invece ha per oggetto la bonifica di una area diversa e nello specifico quella della ex Solvay.

«Quindi, nessun atto consequenziale – se non palesemente illegittimo, almeno del pari del verbale del 1 febbraio 2017 nella parte impugnata», si legge nel ricorso, «potrebbe mai consentire una ‘distrazione’ delle somme ‘vincolate’ alla bonifica di una discarica precisamente individuata, quella Tremonti che da troppi anni attende l’avvio delle attività di bonifica».

Che la gara sia stata bandita (a dicembre 2015) senza integrale copertura degli importi lo ha confermato Laura D’Aprile, dirigente del ministero dell'Ambiente incaricata dal governo come responsabile delle iniziative per il subentro del ministero agli organi commissariali dopo il decesso di Adriano Goio.

Una scoperta che è stata ufficializzata molto tempo dopo l’indizione della gara. La stessa D’Aprile ha dovuto chiedere alla Regione la disponibilità ad integrare il fondo.

Da qui la risposta di Gerardini, contestata però dalla Toto.





«E’ evidente che il ‘vizio originario’ (la mancanza della copertura totale, ndr) viene dichiarato soltanto oggi, nel verbale del 1 febbraio 2017. Cosa ancor più grave è il fatto che in questo verbale sia stato dichiarato qualcosa di diverso rispetto a quanto rilevato in sede di conferenza di servizi, laddove la stessa espressione del Ministero dell’Ambiente è stata quella di dover portare avanti la gara bandita nel dicembre 2015, quasi fosse un ‘obbligo’ che assorbe tutte le risorse disponibili vincolate dalla L. 10/2011, anziché procedere con apposita revoca sussistenti i presupposti»

Secondo i legali della Toto, Vincenzo Fortunato e Sara Di Cunzolo, sul punto ampia è la giurisprudenza che riterrebbe necessaria la revoca nel caso in cui manchi la copertura finanziaria della gara.

Debolezze già evidenziate settimane fa da PrimaDaNoi.it e che finora non hanno provocato alcun apparente effetto.

«La revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura», scrivono i legali, «sarebbe valsa a porre al riparo l’interesse pubblico dalla stipula di un contratto che l’amministrazione non potrebbe fronteggiare per carenza delle risorse finanziarie occorrenti».

Anche perché sempre nel ricorso si evidenzia che dalle stesse Delibere di Giunta si apprende che comunque ad oggi non vi è stata una effettiva copertura della somma: ci sarebbero solo 500 mila euro: un terzo di quanto necessario.

Secondo i proponenti del ricorso ovviamente ci potrebbero essere nuove speranze per bloccare questo appalto ma a prescindere dall'interesse particolare e privato fino ad ora nessun ente pubblico ha fatto rilevare le tante anomalie che stanno emergendo solo ora dopo una decennale esperienza commissariale volta solo a spendere soldi con assegnazioni dirette senza alcun beneficio pubblico.

Ora è la volta di un appalto fortemente indiziato di essere illegittimo. E lo dice l'Anac prima ancora di Toto....

Alessandra Lotti