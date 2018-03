Toto contro tutti: «appalto bonifica di Bussi illegittimo. Revocarlo»

ABRUZZO. La Toto Holding spa ha presentato un ricorso al Tar, firmato dagli avvocati Vincenzo Fortunato e Sara Di Cunzolo il 29 dicembre scorso, per chiedere l'annullamento della gara bandita un anno fa per la bonifica del sito di Bussi.

La controversia era nell’aria e chiare avvisaglie erano emerse già nel corso dell’ultima burrascosa riunione del tavolo tecnico che dovrebbe stabilire e avviare la bonifica e la reindustrializzazione.

Tra una serie di zone d’ombra non ancora fugate e una eredità pesante fatta di confusione e mancata rendicontazione dell’ex commissario straordinario Adriano Goio (morto nel 2016) si fa strada l’ennesimo contenzioso che di certo non facilita il lungo e farraginoso cammino verso una normalità che appare ancora un miraggio.

Il gruppo Toto contesta la legittimità del bando per la violazione dei principi di buon andamento, per eccesso di potere, travisamento dei fatti, sviamento di potere, perplessità ed illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Una lista lunghissima e un’unica richiesta: fermare tutto.

La gara d’appalto infatti per il gruppo abruzzese sarebbe illegittima e brucerebbe fondi pubblici che potevano essere risparmiati.

La società contesta, tra le altre cose, che sia stata ignorata la loro proposta di bonifica e reindustrializzazione (con cementificio e cave) avanzata a luglio 2016 e sia stata invece sposata una soluzione parziale.

Questo significa che gli enti pubblici si sono accollati il rischio di spendere risorse pubbliche (45 mln di euro) dopo aver scartato (ma senza fornire motivazioni scritte) una proposta privata che dunque avrebbe potuto far risparmiare fondi pubblico e raggiungere comunque un obiettivo di interesse pubblico.

Ma nel ricorso al Tar si contesta anche il fatto che la gestione commissariale sia cessata tecnicamente nel 2012 ma nonostante questo sia stato bandita una gara.

In pratica secondo quanto sostenuto dalla Toto Holding dopo il 2012 Goio avrebbe potuto solo portare a termine le azioni già avviate e non cominciarne di nuove, come avviare l’appalto da 45mln di euro.

Il gruppo industriale chiede anche il risarcimento dei danni.

La gara mediante procedura aperta è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre del 2015 ma la società sostiene di averlo scoperto solo a dicembre scorso nel corso della conferenza dei servizi.

In quella sede si è parlato della procedura di gara in corso inerente la sola bonifica di una parte del sito (le aree esterne a monte dello stabilimento, ovvero le discariche 2A e 2B di proprietà di Solvay) senza alcun riferimento però alla reindustrializzazione.

La gara, è stato detto, era stata indetta dall’ex commissario Goio.

La società, tuttavia, ritiene che il commissario abbia agito «in difetto di qualsiasi utile potere» e nel ricorso vengono messe nero su bianco le perplessità. Prima su tutte quella di una «architettura procedurale sensibilmente preoccupante».







I LAVORI DIVISI

Dunque da quello che emerge dalle carte la messa in sicurezza è stata affidata, per una parte, alla proprietà Solvay che vi sta provvedendo tramite il capping.

La bonifica delle parti esterne, invece, dipenderà dalla gara bandita che secondo la Toto andrebbe revocata.

Ma ci sono anche alcune cose non chiare: nei verbali si parla di interlocuzione con i soggetti che hanno manifestato interesse ad occuparsi della bonifica, da un'altra parte si dice che non sarebbe stato possibile concludere accordi per difetto di manifestazione. Di sicuro la manifestazione di interesse di Toto c’è stata ed è stata esclusa senza interlocuzione.

Ma la società mostra perplessità anche dopo aver scoperto della necessità di nuovi sondaggi e campionamenti, oltre che della redazione di una nuova progettazione preliminare ai fini della bonifica per le aree che sono oggetto di gara. «Dunque la gara sarebbe stata bandita sulla base di documenti non confermati», Si legge nel ricorso.







LA GESTIONE COMMISSARIALE SCADUTA

Come detto l’attenzione della Toto Holding si focalizza anche sulla gestione commissariale che doveva essere cessata già nel 2012, stando alla legge 100 del 2012.

Il commissario è stato nominato la prima volta il 14 dicembre 2005 (prima della scoperta della discarica di Bussi); ci sono state poi una lunga serie di proroghe: a dicembre del 2006, a dicembre 2007, a dicembre 2009, a ottobre 2010 e infine a dicembre 2011.

Dunque, fa notare la Toto, a dicembre del 2015, data del decreto e dell'avviso di gara, lo stato di emergenza non sussisteva più e di conseguenza il Commissario delegato non aveva più poteri in quanto si erano ripristinate le competenze ordinarie.

È vero, si fa notare nel ricorso, che da gennaio 2016 sono state inserite nel cosiddetto Milleproroghe alcune disposizioni in materia di commissariamento ma anche in quel caso, dice la Toto, devono essere interpretate per prorogare le competenze commissariali relative alla gestione della contabilità speciale e non a prorogare uno stato di emergenza decaduto da oltre 3 anni e a spogliare nuovamente le autorità amministrative dei propri poteri.







LA REINDUSTRIALIZZAZIONE

Nel ricorso si fa poi notare che l’articolo 252 bis del Codice dell'Ambiente prevede che il sito di Bussi debba essere modificato tenendo conto non solo delle esigenze ambientalistiche ma anche quelle finalizzate alla reindustrializzazione e alla ripresa occupazionale.

Nonostante questa chiara e inequivocabile impronta legislativa il bando contestato mira esclusivamente alla bonifica dei luoghi.

«Il comportamento del commissario», si legge ancora nel ricorso, «risulta ancora più irragionevole dove si tenga presente che il bando prevede sostanzialmente l’utilizzazione di tutte le risorse disponibili con la conseguenza che le finalita' di reindustrializzazione e di ripresa i livelli occupazionali non potranno trovare soddisfazione, neanche in futuro, se non con il reperimento, allo stato assai improbabile, di ulteriori risorse pubbliche».

Dunque, insiste la Toto, si starebbe compromettendo la volontà del legislatore.





Alessandra Lotti