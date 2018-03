Veleni di Bussi nei pesci. I sindaci: «situazione grave ma la Regione non ci ha avvertiti»

ABRUZZO. L'Istituto Superiore di Sanità conferma la gravità dei dati di contaminazione nella Val Pescara e in particolare del mercurio da Bussi in giù.

Le parole del rappresentante del massimo organo dello Stato in materia sanitaria contenute nel verbale della riunione di martedì scorso pubblicato sul sito del Ministero, oggi, non lasciano spazi a dubbi.

Da una parte emergono anche questioni estremamente gravi dal punto di vista amministrativo per quanto riguarda l'ufficio dell’ex commissario defunto Adriano Goio.

Intanto l'Istituto richiama quanto avevano già rilevato nella perizia depositata al processo, commentando anche i dati emersi durante la riunione sui sedimenti del Tirino, e quindi sostiene che «Emerge uno scenario di contaminazione da mercurio di elevata gravità con rischio per la salute umana, ciò anche sulla base dei dati di monitoraggio rilevati nel 2012 (in realtà 2014, ndr) dei sedimenti del fiume Tirino con concentrazioni fino a 58 mg/kg».

Perizia presentata oltre due anni fa e che hanno lasciato poche tracce persino nel processo.

Aggiunge il rappresentante dell'Istituto «Per quanto riguarda i dati dello studio (quello sui pesci dell'IZS, ndr) anche se rilevati su un numero esiguo di campioni (6 sui 35 analizzati) in alcuni casi superano i limiti sanitari e devono essere quindi valutati, insieme con gli altri dati disponibili degli enti competenti, con la massima cautela alla luce dello stato di elevata criticità dell'area evidenziato nella perizia».







L’INVIO DEGLI ATTI ALLE PROCURE

Per il Forum è «veramente sconcertante» che si cerchi ancora oggi di mettere in discussione dati ormai acquisiti e la polvere contaminata sotto al tappeto. L'obiettivo primario, secondo l’associazione, deve essere la bonifica: «dobbiamo dire che finalmente il Ministero pare voler affrontare con piglio diverso una situazione che, come abbiamo scritto, è ormai esplosa».

L'invio alle procure degli atti relativi ai ritardi dei soggetti privati coinvolti nelle varie procedure di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, era un'altra delle richieste che aveva avanzato in questi anni il Forum per sollecitare tutti a muoversi.

Dunque siamo di fronte a nuove indagini penali sulle sconcertanti vicende di Bussi? Dopo i reati ambientali prescritti bisognerà dunque indagare sulle omissioni da dieci anni a questa parte?

Ora anche il Ministero arriva ad attuare questa opzione.



SAREBBE IL CASO DI VIETARE LA PESCA

«L'ecosistema fluviale», ha ripetuto nella riunione di tre giorni fa l’Istituto Zooprofilattico di Teramo che ha effettuato i controlli, «risente dell' impatto antropico praticamente presente lungo tutta l'asta fluviale. La presenza di sostanze tossiche rappresenta un problema per il consumo umano e quindi sarebbe necessario vietare la pesca almeno da Bussi officine in poi» o consentire solo la pesca sportiva.

E’ stato anche ribadito che il benessere dei pesci «è minacciato soprattutto a Bussi officine e Manoppello», che la concentrazione di arsenico «è rilevante in tutti i punti di campionamento ed è quindi necessario approfondire l'origine della contaminazione, soprattutto nella sua forma più tossica di arsenico inorganico. Sarebbe opportuno aumentare il deflusso al Valle traversa di Bussi per migliorare lo stato ecologico del fiume».







I SINDACI NON HANNO FIRMATO ORDINANZE

Durante l'incontro ufficiale di tre giorni fa i sindaci di Popoli, Bussi, Bolognano è l'assessore del Comune di Torre dè Passeri hanno detto di essere venuti a conoscenza dello studio dell'Istituto Zooprofilattico solo in via informale e solo dopo la pubblicazione dello stesso sui siti internet.

Infatti la copia ufficiale è stata spedita solo alla Regione, servizio Veterinario.

Per questo motivo, non essendo a conoscenza dei contenuti dello studio non hanno ancora emesso ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della salute pubblica. Hanno comunque sollecitato una maggiore efficacia ed efficienza nelle azioni di bonifica sul sin di Bussi.







IL 30 NOVEMBRE UNA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI

Il dirigente del Ministero dell’Ambiente Laura D'Aprile ha preannunciato la convocazione di una conferenza dei servizi sul Sin di Bussi che si terrà il prossimo 30 novembre.

In quell'occasione saranno esaminati i piani di caratterizzazione e progetti di bonifica disponibili sul sito per la loro approvazione



DAMIANI: «NO ALLARMISMO»

Il direttore tecnico dell’Arta, Giovanni Damiani, ha invece confermato la storicità della contaminazione da mercurio nell'area industriale (così come riferito dai sindaci) e sottolineato anche il fatto che con l'introduzione di tecnologie di produzione più rispettose dell'ambiente oggi si misura «solo la coda della contaminazione storica» da ritenersi, dunque, «in fase calante».

Per quanto riguarda la contaminazione da cromo nella zona di Manoppello secondo il rappresentante dell’ Arta è da attribuirsi alle attività conciarie locali.

Il problema c'è, ha detto Damiani in sostanza, ma non è il caso di creare «allarmismi diffusi ed ingiustificati sulla base di pochi dati disponibili».

L’Arta inoltre ha chiesto il confronto tra i dati di accumulo nei pesci campionati anche in altri fiumi



I PROBLEMI AMMINISTRATIVI

La rappresentante del Ministero ha poi evidenziato alcuni problemi di carattere amministrativo in quanto presso la ex struttura commissariale non c'era personale di ruolo.

Questo renderebbe «particolarmente difficoltoso», così ha detto D’Aprile, «il passaggio di consegne e la ricostruzione documentale amministrativa della gestione commissariale con particolare riferimento alla ricostruzione delle pendenze, come ad esempio compensi per attività di progettazione, consulenze commissionate dall'ex struttura commissariale oppure indennizzi dovuti per gli espropri, spese generali per sito web ed altro».

Sempre D’Aprile ha sottolineato come la contabilità speciale non fosse stata suddivisa per capitoli quindi sono confluite in essa sia le risorse destinate alle bonifiche del sin di Bussi sia alle azioni finalizzate alla tutela quali-quantitativa del fiume Aterno-Pescara.

A questo punto il sindaco di Bussi ha chiesto di utilizzare le risorse della contabilità speciale unicamente per la gara propedeutica alla reindustrializzazione del sito.

Chissà se la D’Aprile avrà da dire anche delle procedure di affidamento diretto di lavori per milioni affidati a ditte riconducibili a Salvatore Buzzi di Mafia Capitale.

Ecco le reazioni da “ere geologiche” delle istituzioni che dovrebbero tutelare la salute pubblica.

Ed i veleni di Bussi dopo 100 anni sono ancora lì (o se si preferisce dopo 10 anni dalla scoperta della mega discarica).

Alessandra Lotti