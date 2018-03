Rifiuti nella cava di Collelongo: «rimuoverli subito»

COLLELONGO. Si riapre il caso “Le Grottelle” di Collelongo.

Dopo il terzo rinvio, la ditta Tamburro Remo è stata fissata l’udienza al Tar Abruzzo per il 9 novembre 2016.

Il ricorso è legato alla sospensione dei lavori nell'ex cava di Collelongo firmata dalla provincia dell'Aquila nel dicembre 2015.

La vicenda si trascina da anni.

La cava è ormai andata in esaurimento e bisogna ritombarla -ovvero riempirla- come legge prescrive.

Il progetto di ritombamento della cava doveva rispettare regole di tutela del territorio: utilizzare rifiuti non pericolosi, come fanghi da industria cartaria in miscela con il terreno.

Il settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila così, dopo aver acquisito dalla ditta Tamburro la polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento delle attività, ha autorizzato gli scarichi.

Ma un sopralluogo dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (Arta) del 26 novembre 2015 ha rivelato che i fanghi conferiti all'impianto di Collelongo -provenienti dagli stabilimenti di Porcari e Diecimo in provincia di Lucca- non rispettavano i limiti previsti dalla normativa, superandoli di oltre 600 volte.

L'Arta ha altresì evidenziato la «presenza superficiale di un materiale non miscelato a terreno, delle stesse caratteristiche visive e olfattive del rifiuto conferito».

Giunto quindi l'ordine di rimozione del materiale entro 6 mesi a decorrere da gennaio, è passato quasi un anno di discussioni, ma i rifiuti sono rimasti nel sito.







PERICOLO PER LE FALDE ACQUIFERE

L'ex cava, ha fatto notare il presidente del WWF Abruzzo Montano, Walter delle Coste, è parte integrante del Parco Nazionale d'Abruzzo dal 1995, nonché della Rete Natura 2000.

Non è solo la bellezza del luogo a preoccupare: il sito si trova a 300 metri dalla sorgente Triolo e i campi pozzi presenti a valle sono strategici per l'alimentazione idrica dei territori dei comuni di Trasacco, Luco dei Marsi e Avezzano.

Cosa accadrebbe se la falda venisse contaminata?

Fin da subito “Le Grottelle” sono state prese di mira dalla minoranza del Comune di Collelongo, che sostiene di aver avuto il merito nello stop agli scavi.

La sindaca Rosanna Santucci d'altra parte dichiara di aver da sempre seguito con attenzione il caso, procedendo con azioni concrete e non con inutili allarmismi: grazie a una serie di interventi con il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, si è giunti al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in data 12 gennaio 2016.



COSA SI STA FACENDO

Naturalmente la ditta si è mossa in sua difesa ricorrendo alla magistratura.

La parte lesa però non smette di porre attenzione sul tema.

Il 16 ottobre scorso presso il “Palazzo Botticelli” di Collelongo si è tenuto un convegno per informare la cittadinanza sulla criticità della situazione, presieduto anche dal WWF che ha denunciato il risanamento ambientale fatto con rifiuti industriali in una cava che ricade all’interno di una zona protetta SIC.

Sono stati esposti i dati del piano regionale attività estrattiva della Regione Abruzzo con 499 cave abbandonate e dismesse, di cui 274 nella provincia dell’Aquila ed è stato inoltre riferito il caso dell’impianto di compostaggio autorizzato in una cava del Comune di Massa d'Albe, in questo periodo sotto osservazione per la concentrazione di ammoniaca superiore alla norma.

Dallo studio della documentazione presso l’U.T.C. il consigliere Nicola Pierleoni ha ripercorso l'iter procedurale autorizzativo elencando le interrogazioni presentate all’amministrazione Comunale per la verifica degli atti che hanno permesso il rilascio dell’autorizzazione al ripristino ambientale, senza tuttavia avere alcun riscontro. È emerso anche che gli intermediari finanziari non sarebbero stati abilitati a emettere le polizze fideiussorie -obbligatorie al rilascio dell’autorizzazione- e che una delle società interessate è stata cancellata dall’elenco degli intermediari il 3 marzo 2016 da parte del Ministero Economia e Finanze.

Ancora un'ultima Conferenza di Servizi, tenutasi il 28 ottobre 2016 presso il Comune di Collelongo, ha visto la delegata dell’Ente Parco, Cinzia Sulli richiedere l’adozione di atti per ripristinare l’integrità ambientale del sito inquinato all’interno del SIC.





Anche il Cam, rappresentato da Alberto Cipolloni e l’Ato Marsicano, con Aurelio D’Amico, hanno richiesto il monitoraggio sistematico della qualità dell’acqua utilizzata da migliaia di persone del pozzo Triolo.

Il presidente della conferenza di servizi, Vincenzo Tarquini e il Sindaco di Collelongo, Rosanna Salucci, hanno concluso la conferenza ribadendo la necessità della «rimozione dei rifiuti depositati e risultanti non conformi alla vigente normativa».

Sono circa 17.000 le tonnellate di materiale che dopo quasi un anno si trovano ancora nel sito della Cava “Le Grottelle”: si spera per la Marsica che non passino altri mesi invano.