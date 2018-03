Consorzio, rifiuti e appalti. «Facciamo la gara….». Il presidente: «tu si matt’»

ABRUZZO. Nessuna gara pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi nell'anno 2014 e nemmeno nel 2015, in violazione delle leggi sulle procedure di evidenza pubblica.

C'è anche questo nell'inchiesta ‘Panta Rei’ della Forestale che giovedì mattina ha portato agli arresti di Roberto Roberti, presidente del Consorzio di bonifica Centro, Tommaso Valerio, direttore tecnico del Consorzio; Andrea De Luca, capo settore Ecologia e Ambiente dell’impianto di depurazione in località San Martino-Salvaiezzi; Stefano Storto, amministratore laboratorio analisi “Dace dottor Storto srl.

Le accusa sono quelle di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato ed abuso d’ufficio.

Per gli affidamenti diretti sono indagati il presidente Roberto Roberti ma anche Angelo De Cesaris, amministratore della società che porta il suo nome e Nicola Levorato, amministratore della società Depuracque srl.

I tre devono rispondere di abuso d'ufficio in concorso.

Secondo quanto emerso nella fase di indagine sarebbe stato affidato il servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi, senza gara, alla società Depuracque srl. Si parla di cifre ingentissime: oltre 600.000 euro per il 2014 e 363.000 euro per il 2015.

Si sarebbe procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio al privato arrecando un danno al Consorzio di Bonifica (ente di diritto pubblico) che non ha potuto usufruire degli eventuali ribassi che ci sarebbero stati in caso di una normale gara di evidenza pubblica.

La stessa corsia preferenziale c’è stata anche per la società De Cesaris che ha avuto modo di incassare, senza passare da una gara pubblica, ben 72 mila euro.

Gli inquirenti hanno scoperto che solo per alcune recenti gare d'appalto sono stati fatti bandi pubblici, in tutti gli altri casi si sceglievano altre strade...





«LI DOBBIAMO DARE A CHI LI DOBBIAMO DARE»

E che quella dell'affidamento diretto fosse una pratica consolidata, è stato accertato grazie ad alcune intercettazioni telefoniche.

In una del luglio 2015, ad esempio, la segretaria di Roberto Roberti, Maria Simone (non indagata), ed Andrea De Luca parlano della questione che li lascia tutt’altro che tranquilli.

De Luca confida alla donna che le gare per lo smaltimento dei fanghi non vengono effettuate dal presidente Roberti perché il servizio deve essere affidato a ditte già prestabilite.

«Sì Marì ma tu lo sai che noi diamo quasi 800.000 euro di smaltimento fango l'anno… e li diamo così, perché li dobbiamo dare a chi li dobbiamo dare, ma tu lo sai no? Che gara faccio? Quando gliel'ho detto ‘presidè dobbiamo fare la gara… ‘, ‘tu si matt’ (gli ha risposto, ndr) eh eh, come si fa?».

La segretaria non nasconde la preoccupazione e dice: «comunque una regolata ce la dobbiamo dare» o anche «se uno ci vuole fare un controllo non abbiamo una delibera di liquidazione, allora che vuol dire? Che non hai fatto neanche un pagamento vai a vedere… ma secondo te è normale? (…) non mi sembra che sia una gestione tanto regolare questa».





«STIAMO ALLO SFASCIO»

De Luca: «Marì qua stiamo allo sfascio»

Maria: «e lo so, però…»

De Luca: «stiamo allo sfascio»

Maria: «Dopo sai cos'è? ci andiamo di mezzo noi... che magari…»

In un'altra telefonata intercettata a novembre 2015 sempre De Luca riferisce di aver più volte sollecitato il presidente Roberto Roberti a bandire la gara d'appalto per «non restare nell'illegalità perenne»

E poi ancora, qualche giorno dopo, la segretaria ribadisce di aver ripetuto più volte al presidente di fare le gare: «giovedì ci ha tenuto due ore e mezzo, gliel'ho ricacciato (posto il problema, ndr): ‘lei deve fare le gare e deve pubblicare’… per esempio, mò noi ci abbiamo tutte quelle fatture ma anche una volta che ha una delibera di liquidazione!!»





I DOCUMENTI NON CI SONO PERCHE’… NON ESISTONO

Il 5 maggio del 2016 la polizia giudiziaria ha verificato se quello che emergeva dalle intercettazioni corrispondesse al vero, dunque, è scattata una perquisizione negli uffici del Consorzio di Bonifica.

Gli investigatori cercavano la documentazione inerente le procedure di gare ma non hanno trovato nulla. L’ingegner Valerio Tommaso, responsabile e direttore, ha spiegato quella mattina agli uomini della Forestale: «non ci sono atti di gara sull'affidamento perché l'impianto gestisce direttamente l'attività commerciale».

La stessa giustificazione è arrivata anche da De Luca: «Non esistono atti di gara perché non sono mai stati fatti. Non sono stati consegnati contratti e ordini d'acquisto in quanto non esistono e c'è un accordo verbale con la ditta Depuracque in qualità di intermediario».





LE FATTURE

A questo punto gli inquirenti si sono messi sulle tracce delle fatture commerciali ricevute dal Consorzio per verificare se almeno il Consorzio si fosse attenuto a quanto disposto dalla legge, ovvero il limite di 40.000 euro per l'affidamento diretto di lavori di servizi e forniture.

Dalle fatture in ingresso del 2014, però, è emerso che il valore del servizio era stato in realtà molto più alto e la Depuracque aveva presentato un conto di 605.658 euro. C'erano poi fatture per 72.000 alla società ecologica Anzuca- Angelo De Cesaris srl. Per il 2015 invece l'importo fatturato dalla Depuracque al Consorzio ammontava a 363.339 euro.

Secondo i consulenti tecnici della Procura non ci sono dubbi: «il Consorzio ha eseguito affidamenti di gran lunga superiore a quanto consentito dal decreto legislativo 163/2006. Avrebbe dovuto indire, come peraltro stabilito dagli atti regolamentari interni, le relative procedure di evidenza pubblica stabilite dal Codice dei contratti».





«NON POSSO LITIGARE CON DEPURACQUA»

Secondo gli inquirenti gli affidamenti diretti alla Depuracque da parte del Consorzio erano dovute agli «stringenti rapporti economici» tra le due società da diverso tempo.

E’ anche emerso che Nicola Levorato, legale rappresentante di Depuracque, dal 2001 al 2009 era stato responsabile tecnico dell'impianto gestito dal Consorzio.

E sono proprio Levorato e Roberti, secondo la Procura, a negoziare lo svolgimento del servizio.

Gli inquirenti li hanno ascoltati mentre parlavano al telefono della revisione dei prezzi del contratto per lo smaltimento dei fanghi e di proseguire nella gestione dell’affidamento senza alcuna gara pubblica.

Roberti spiega a Levorato: «Te lo dico papale papale: a me stamattina mi è arrivata una lettera, no tua, un altro che dovrei dare il fango e io gli ho detto ‘aspetta un poco, gioventù, il fango per il momento… noi ne parliamo… ne parliamone, non ho detto ancora di no».

Levorato si preoccupa ma Roberti lo tranquillizza: «Io le cose le dico papale papale e mi piglio la responsabilità. Oggi, fin quando non modifichiamo niente, non ti comunico niente, gli accordi restano quelli. Nel momento in cui li modifichiamo verrai aggiornato e vieni anche anticipato. Poi dato che con te c'è un rapporto preferenziale anche di amicizia, fra me e te, io ti faccio pure vedere… ti dico qua che dobbiamo fare perché non posso lasciare il certo per l'incerto. Tu fin quanto faccio il presidente io puoi stare tranquillo che fregature non le riceverai (…) Pure a questo qua della lettera pure ho detto ‘guarda che io con Depuracque non posso litigare’ e quello ha detto ‘ma almeno fammi caricare almeno un camion’…»

Alessandra Lotti