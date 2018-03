Traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale: arresti tra Chieti e Pescara

L’AQUILA. Traffico illecito di rifiuti ed il sequestro di un impianto di depurazione. Tra i reati per i quali si procede anche quello di inquinamento ambientale.

Da questa mattina quaranta uomini del Corpo forestale dello Stato dei Comandi Provinciali di Chieti e Pescara, coordinati dalla Procura della Repubblica- Direzione Distrettuale Antimafia- di L’Aquila, stanno eseguendo una vasta operazione, per compiere alcuni arresti, il sequestro di un impianto di depurazione e di ingenti somme di denaro. I reati per i quali si procede sono traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato ed abuso d’ufficio.

Dalle prime indiscrezioni sembra si tratti di un impianto della zona di Chieti e l’inquinamento potrebbe essere finito nel fiume Pescara già abbondantemente martoriato da veleni e inquinanti di ogni genere.

L’operazione in corso è stata denominata “Panta rei”.



I particolari saranno forniti in tarda mattinata al tribunale e L’Aquila alla presenza del sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia (DNA) dott. Antonio Laudati, del Procuratore capo ff di L’Aquila Stefano Gallo, dei sostituti Procuratori presso la DDA di L’Aquila, Antonietta Picardi e David Mancini, del Comandante regionale del CFS Abruzzo, Ciro Lungo e dei Comandanti provinciali CFS di Chieti e Pescara, Livia Mattei e Giancarlo D’Amato.







DALLA BASILICATA CON FURORE

L’inchiesta sarebbe nata da un filone dell’inchiesta “Enigate” che è scoppiata due anni fa in Basilicata.

Circa un anno fa la Forestale mise a segno una imponente perquisizione nei confronti della società Depuracque s.r.l. e del Consorzio di Bonifica Centro, che gestiscono gli impianti di depurazione siti nella zona Selvaiezzi di Chieti Scalo.

Dalle indagini sarebbero emerse gravi indizi di reità su un traffico di rifiuti e la formazione di documenti alterati oltre allo smaltimento di reflui non trattati nel fiume Pescara.



Secondo quanto è già emerso dalle indagini della Procura di Potenza autobotti piene di scarti chimici pericolosi sarebbero stati spediti dall’Eni anche in Calabria e Abruzzo.



«Eh, Depuracque in Abruzzo non mi prende più di 10 macchine; sempre per problemi di odori», si legge in una intercettazione pubblicata da Basilicata 24 alcune settimane fa. A parlare è tale Fumagalli, individuato come un intermediario del 'traffico illecito'.

E il dirigente Eni gli risponde: «Tu digli a Depuracque che se non ne prendono 10, gli tolgo subito il subappalto; non gli do più nemmeno una macchina».

Le 'macchine' erano le autobotti cariche di liquami chimici e pericolosi. E l'atteggiamento del dirigente Eni appare minaccioso verso chi si rifiutava di prendere la merce 'tossica'.





GLI ARRESTATI

Agli arresti domiciliari sono finiti:



Roberto Roberti, presidente del Consorzio di bonifica Centro;

Tommaso Valerio, direttore tecnico del Consorzio;

Andrea De Luca, capo settore Ecologia e Ambiente dell’impianto di depurazione in località San Martino-Salvaiezzi;

Stefano Storto, amministratore laboratorio analisi “Dace dottor Storto srl”;



Inoltre il gip ha disposto l’interdizione di attività imprenditoriali nei confronti degli imprenditori Angelo De Cesaris e Fabrizio Mennilli.



Sequestrato il depuratore consortile San Martino di proprietà del Consorzio di bonifica Centro.

A seguito del sequestro, la gestione del Consorzio di Bonifica Centro e' stata affidata ad un amministratore giudiziario nella persona di Andrea Colantonio.



L'attivita' d'indagine e' iniziata nel febbraio 2015 e sin dalle preliminari attivita' di accertamento ha messo in luce gravi irregolarita' nel trattamento e depurazione dei reflui e di rifiuti liquidi.

La prosecuzione delle indagini, che ha visto gli agenti del Corpo impegnati in attivita' d'intercettazione telefoniche ed ambientali integrate da indagini documentali, ha permesso di cristallizzare una serie di condotte illecite nelle modalita' di gestione e funzionamento dell'impianto di depurazione del capoluogo teatino.

Alcune perquisizioni effettuate nel dicembre 2015 presso l'impianto e gli uffici del Consorzio - e' stato spiegato in conferenza stampa - hanno fornito la conferma dei primi indizi e consentito di quantificare con certezza la dimensione di alcuni degli illeciti investigati.





RIFIUTI TOSSICI E REFLUI NEL FIUME

E’ stato ad esempio accertato che 1090 tonnellate di rifiuti liquidi provenienti dalla Toscana, contenenti elevate concentrazioni di arsenico, sono stati accettati in impianto in assenza delle necessarie analisi che ne attestassero la composizione, cosi' come sono stati conferiti percolati di discariche con alti valori di ammoniaca (5 volte il limite dello scarico autorizzato) fornendo sistematicamente all'Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale) dati palesemente manipolati.

In ulteriori casi si e' accertato che gli indagati si siano resi responsabili del mancato o non corretto trattamento di acque reflue, falsificando documenti ed analisi o avvalendosi del laboratorio compiacente per l'alterazione dei risultati analitici.





FANGHI “FALSIFICATI”

Le indagini hanno rivelato anche la gestione illecita di un ingente quantitativo di fanghi di depurazione che venivano illegalmente miscelati falsificandone, anche in questo caso, la relativa documentazione, per lo smaltimento dei quali il Consorzio di Bonifica ha percepito indebite sovvenzioni economiche da parte del Comune di Chieti per 300.000 euro, anche se la somma - e' stato specificato - e' quasi certamente superiore.



Inoltre, sono state accertate gravi problematiche strutturali e manutentive degli impianti, piu' volte rilevata anche dall'Arta, conclamata nell'esistenza di falle nelle vasche di trattamento attraverso le quali sono confluiti nel sottosuolo reflui e fanghi inquinati.





APPALTI IRREGOLARI

Il Consorzio - organismo di diritto pubblico - ha inoltre affidato appalti a privati per servizi di trasporto e smaltimento dei fanghi in assenza delle prescritte procedure di evidenza pubblica, avvalendosi della societa' Depuracque, gestore autorizzato di un confinante impianto di trattamento di rifiuti pericolosi che scarica nell'impianto del Consorzio.





IL FIUME INQUINATO ANCHE PER QUESTO

Nel corso del tempo vi e' stato un continuo sversamento di reflui non trattati nel fiume Pescara che, unitamente alla gestione irregolare degli ingenti carichi di percolato da discariche, hanno prodotto, secondo quanto emerso nel corso dell'indagine, l'aggravarsi dell'inquinamento della falda sottostante e del fiume stesso.

Intanto - ha detto il sostituto Picardi - le indagini proseguono. Tra i reati contestati c'e' anche il peculato.







L’INQUINAMENTO SPARISCE SOLO SULLE CARTE

«I rifiuti liquidi e reflui che confluivano nell'impianto di Chieti - ha spiegato il sostituto David Mancini - sono stati smaltiti con modalita' sistematicamente illecite. Cio' avveniva attraverso la falsificazione di codici di ingresso, attraverso la ricezione di rifiuti incompatibili con quelli per cui l'organizzazione dell'impianto era abilitata a fare e quindi attraverso lo sversamento di questi rifiuti non trattati o trattati male nell'ambiente. Quindi - ha osservato il magistrato - parliamo del sottosuolo e parliamo del fiume Pescara che come tutti sappiamo alla fine va a finire in mare. Questa indagine rappresenta una delle risposte sui motivi dell'inquinamento del mare e dell'ambiente che ci circonda».



Mancini ha quindi sottolineato «l'importanza del lavoro congiunto e sinergico portato avanti da due Comandi diversi della forestale».

Nel suo intervento il sostituto procuratore della Dna, Antonio Laudati, ha parlato di «Un Corpo di polizia di primissimo livello che come vediamo da questa indagine svolge un ruolo importantissimo per il controllo del territorio».





CRIMINALITA’ NEGLI ENTI PUBBLICI

«L'indagine odierna - ha aggiunto - e' molto importante anche a livello nazionale per la gravita' dei fatti contestati. In sostanza - ha sottolineato il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia - avveniva che delle industrie che hanno rifiuti speciali che contengono materiali pericolosissimi come l'arsenico portavano i rifiuti al consorzio di Chieti, il consorzio li metteva nel fiume Pescara e attraverso questo corso d'acqua arrivavano all'Adriatico. Qui stiamo parlando di un vero e proprio avvelenamento del mare con delle conseguenze anche sulla salute. L'indagine e' inoltre importante perche' dimostra la nuova frontiera della criminalita' ambientale. Eravamo abituati al fatto che il traffico di rifiuti veniva affidato alla criminalita' organizzata con l'interramento e le discariche abusive. Ora da questa indagine - ha osservato Laudati - emerge con chiarezza che viviamo in una fase in cui la criminalita' organizzata non e' stata tagliata fuori ma il traffico di rifiuti illecito e la criminalita' ambientale avvengono attraverso una sinergia diretta tra le grandi imprese e le strutture lecite, quelle normalmente abilitate allo smaltimento come il consorzio di Chieti. Questo perche' riduce i costi attraverso meccanismi della falsificazione. Cio' - ha quindi rilevato il magistrato della Dna - produce una massa di denaro e di guadagni cospicui sia per chi conferisce i rifiuti sia per chi poi li smaltisce illegalmente».