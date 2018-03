Taglio alberi Pescara: Sinistra Italiana preme per nuove indagini strumentali

PESCARA. «Siamo al lavoro con l'assessore Di Pietro per reperire le risorse e riconvocare un tavolo di concertazione per stabilire eventuali priorità su cui intervenire con ulteriori indagini strumentali».

Con queste parole, affidate ad una nota, Daniela Santroni e Ivano Martelli, consiglieri comunali di Sinistra Italiana, annunciano una possibile svolta in merito alla diatriba in corso da diverse settimane, tra l'amministrazione di Pescara e il coordinamento cittadino Salviamo gli Alberi, rispetto al piano del Comune che prevede l'abbattimento di 121 piante in varie zone della città.

Ambientalisti e residenti contestano la scelta dell'amministrazione pescarese, che finora ha stabilito la pericolosità degli alberi esclusivamente sulla base di analisi visive, e non di analisi strumentali che risulterebbero molto più costose.

Ieri gli ambientalisti sono tornati in Comune per chiedere nuovamente all'assessora al Verde di sospendere immediatamente i lavori di taglio e una nuova relazione tecnica seria.

«Dopo molti giorni di polemiche, spesso figlie della strumentalizzazione politica - proseguono i due esponenti di Sinistra Italiana - l'incontro di mercoledì tra le associazioni ambientaliste e l'assessore Laura Di Pietro, alla presenza del consigliere di Sinistra Italiana Ivano Martelli e del dirigente Giuliano Rossi, ha prodotto dei passi in avanti».

Secondo Santroni e Martelli occorre comunque contemperare diverse esigenze.

La situazione resta molto complessa - è il punto di vista dei due consiglieri: «in ballo ci sono l'incolumità pubblica dei cittadini, per la quale esiste una precisa responsabilità amministrativa e penale in capo al dirigente e al sindaco, e la scarsità di risorse economiche di un Comune che si trova in una situazione di predissesto economico pluriennale».

Quanto alle tecniche da utilizzare per il supplemento di analisi, Santroni e Martelli spiegano che gli unici approfondimenti validi e utili per valutare la stabilità dei pini, a detta degli esperti, sono le prove di trazione.

Ma non si è fatta attendere la reazione degli ambientalisti. Secondo il Wwf, infatti, è «assurdo e inaccettabile parlare di polemiche “figlie della strumentalizzazione politica” di fronte a decine di associazioni e centinaia di cittadini impegnati per la tutela del patrimonio verde della città».

«Insensato», invece viene definito l’annuncio di un nuovo tavolo di concertazione mentre si continua a tagliare.

2 ALBERI PER CIASCUNO ESEMPLARE ABBATTUTO

Intanto ieri la giunta Alessandrini ha approvato una delibera con la quale si è deciso che alla fine dei lavori di messa in sicurezza degli alberi (ovvero dell’abbattimento di quelli ritenuti pericolosi) ne saranno piantati 2 per ogni esemplare tagliato nelle aree degli interventi o nelle aiuole attigue ed eventualmente libere. Sono previsti anche alcuni incontri con i cittadini, le associazioni ambientaliste, il Corpo Forestale, gli agronomi, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per scegliere la tipologia degli alberi da piantumare. Il provvedimento assicura la giunta non comporterà nessun impegno di spesa.