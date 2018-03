L’Aca: «in 4 anni utilizzati 900mila kg di acido peracetico per 780mila euro»

ABRUZZO. Dopo le precisazioni tecniche dell’Arta sull’utilizzo dell’Oxystrong (nome commerciale dell’acido peracetico) rispondendo ad un post su Facebook, l’Aca fornisce qualche dato sull’utilizzo della sostanza che serve per abbassare la carica batterica degli impianti depurativi.

Numeri che forniscono il quadro generale della situazione.

L’amministratore unico, Vincenzo Di Baldassarre, spiega che il ricorso all’acido peracetico consegue al divieto di utilizzo di sostanze a base di cloro entrato in vigore il 1 gennaio 2015, conformemente all’articolo 32, comma 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Abruzzo.

In ciò l’Aca ha anticipato il disuso degli impianti di clorazione sin dal 2013.

«L’acido peracetico è utilizzato esclusivamente all’interno degli impianti depurativi e ne è esclusa ogni forma di sversamento», assicura Di Baldassarre. L’Aca si rifornisce di tale sostanza attraverso procedure di appalto di forniture.

Nello specifico: - maggio 2012 a maggio 2013 sono stati utilizzati 205 mila kg di acido peracetico (importo 195 mila euro; 0,95 euro a kg); - maggio-giugno 2013 utilizzati 41 mila kg (importo 36.500; 0,89 euro al kg); - luglio 2013: 270 mila kg (248 mila euro; 0,92 euro al kg); - ottobre 2014: 300 mila kg (255 mila euro; 0,85 euro al kg); - ottobre 2015: 79.600 kg (50 mila euro; 0,628 euro al kg); In totale dunque i chilogrammi utilizzati sono 895.600 per una spesa 779.500 euro.

L’Aca tuttavia precisa che «tutte le quantità citate, espresse in chilogrammi, non si riferiscono alla sostanza citata bensì a soluzioni commerciali diluite al 15% di principio attivo».

Inoltre per il 2016 è stata indetta una gara di appalto non ancora aggiudicata per una fornitura biennale per un importo di 594 mila euro, per un totale di 660 mila kg (330 mila l’anno).

«Le quantità di reflui trattate nei depuratori», ha aggiunto Di Baldassarre, «possono subire un aumento nel periodo estivo dovuto sia a un maggiore consumo di acqua, sia all'incremento di utenza nelle località turistiche. In questo caso resta comunque invariato il dosaggio percentuale di acido peracetico che corrisponde mediamente a 2 milligrammi/litro. Tutti e 32 i depuratori di agglomerati superiori ai duemila abitanti (e alcuni impianti di agglomerati anche inferiori ai 2.000), sono dotati di misuratori di portata e di dosatori automatici, e in 21 di questi i dosatori automatici sono gestiti automaticamente dai misuratori di portata».



ANCORA CRITICHE ALL’ARTA

Loredana Di Paola che aveva scritto il post che poi ha generato la risposta di Arta non ci sta è spiega che «le considerazioni fatte dall'Agenzia regionale (compresa la minaccia di querela) non corrispondono a verità, nello specifico non corrisponde a verità che la disinfezione (tramite uso di oxystrong) sia un trattamento routinario previsto per legge: è previsto ma come trattamento emergenziale. Usarlo continuativamente denuncia l'incapacità di ottenere il controllo della carica batterica con i consueti trattamenti come si fa in tutto il resto del mondo dove gli impianti funzionano adeguatamente».

E Di Paola va avanti: «l’Arta nega la circostanza secondo la quale l'Aca conoscerebbe le date dei campionamenti . In realtà non ho scritto che l'operazione è illegittima, semplicemente l'Arta, optando per il controllo con il campionatore automatico ( controlli scadenzati) dà di fatto all'ACA la possibilità di alterare a suo piacimento il campione intervenendo con opportune dosi di peracetico per tutta la durata del campionamento; quando invece, stando sempre entro i termini di legge , si potrebbe fare un più efficace ed economico controllo a sorpresa con campionamento istantaneo . Vista la grave situazione ambientale e di grave sfiducia in cui noi cittadini ci troviamo, invece di scomodare i legali ( che costano soldi pubblici), invitiamo l'Arta ad adottare pratiche consone che non adombrino sospetti più che legittimi».