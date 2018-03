Sasi, presidente entusiasta dei depuratori ma Forum acqua lo smentisce

LANCIANO. Il neo presidente della Sasi, la società acquedottistica del chietino, in una delle sue prime uscite pubbliche dichiara alla stampa che il mare del chietino è "eccellente".

Un piccolo record il suo, visto che dati ufficiali alla mano può essere smentito.

Insorge il comitato Forum dell’Acqua che si chiede ironicamente se per caso basterebbe ambisca al premio "ramazza d'oro" in quello che apparirebbe come un maldestro tentativo di "mettere la polvere sotto al tappeto".

Basterebbe ha dichiarato: «la qualità delle acque è eccellente ed è segno che i depuratori funzionano bene».

«Rispetto al funzionamento dei depuratori stentavamo a credere ai nostri occhi, visto che due mesi fa abbiamo fatto il riassunto delle centinaia di verbali contestati dagli organi di controllo a diversi depuratori gestiti dalla Sasi», commenta il Forum.

E anche i numeri hanno dell’incredibile: solo nel 2015 in provincia di Chieti alla Ssi e ad altri operatori sono state elevate 174 sanzioni.

Per quanto riguarda i dati sul mare il Forum suggerisce all'ex sindaco di San Vito chietino e neo presidente dell'ente che gestisce la depurazione in decine di comuni di utilizzare per i fini istituzionali i dati ufficiali.

«Peccato che lungo la costa teatina, una parte consistente delle acque di balneazione sia classificato nella categoria peggiore ("scarsa")», ribadisce il Forum. «Si tratta della classificazione ufficiale della Regione Abruzzo, basata su norme comunitarie».

Se si prende proprio il suo comune di origine, S. Vito chietino, di 4 tratti in cui è suddiviso ufficialmente il tratto di mare ai fini della balneazione, 2 sono in categoria "scarsa" (e ora chiusi alla balneazione), uno in "buono" e solo uno in "eccellente".

Ortona? Su 13 tratti, 4 sono in categoria "scarsa", 2 in "sufficiente", 3 in "buona" e 4 in "eccellente".

Tratti in "scarsa" anche a Torino di Sangro e Vasto. Un "sufficiente" a Casalbordino.

«Invitiamo tutti gli amministratori ad esercitare il proprio ruolo con un sano realismo e responsabilità, comunicando ai cittadini i dati ufficiali senza usare slogan, peraltro infondati come in questo caso», chiude il Forum.