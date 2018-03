Pini viale Regina Margherita, anche l’esperto approva il taglio

PESCARA. Alberi come pazienti dal medico, da esaminare con prove sotto sforzo per conoscerne resistenza e stabilità e consentire loro una serena convivenza con gli occupanti umani delle aree urbane. Sono i pini di viale Regina Margherita a Pescara, venerdì scorso finiti sotto la lente d'ingrandimento di un esperto in materia, l'agronomo Giovanni Morelli.

Invitato dall'Amministrazione comunale a constatare le attività in corso lungo le strade popolate da esemplari di pino d'Aleppo e pino domestico, ha citato tomografia e prove di trazione come gli interventi più indicati per capire lo stato di salute di questi alberi simbolo dei viali del centro cittadino.

«La pioggia più che il vento è la minaccia seria per i pini» ha detto Morelli additando anche il ridotto spazio di pertinenza lasciato negli anni agli alberi giovani, che rischiano più di quelli anziani.

Secondo l’assessore Laura Di Pietro «utile e interessante» è stato il sopralluogo dell'esperto internazionale di pini Giovanni Morelli.

«Spero che le parole chiare e precise del dottor Morelli abbiano fugato ogni dubbio sul lavoro svolto dai tecnici del Comune e dagli esperti a cui abbiamo affidato la verifica della pericolosità delle alberature cittadine e sulle motivazione alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione comunale – afferma l'assessore al Verde Pubblico Laura Di Pietro – Ribadisco ancora una volta che il taglio degli alberi è stato sofferto, ma inevitabile, come ha confermato lo stesso tecnico, il quale, davanti a una platea attenta e reattiva ha illustrato le principali criticità inerenti i pini inseriti in ambienti urbani e ci ha spiegato come procedere per tutelare le alberature sane».

Ancora scettiche, però, le associazioni Forum H20 e Marevivo.

«Abbiamo letto sulla stampa», dicono i rappresentanti, «che Morelli avrebbe confermato la giustezza del taglio dei pini di Viale Regina Margherita nel corso di un improvvisato sopralluogo quando ormai le piante sono già state tagliate. Da precisare intanto che nessuno dei nostri esperti era presente, e che, a seguire, durante il convegno sugli alberi all'Aurum, abbiamo sentito Morelli invece affermare che la città di Pescara rappresenta un contesto in cui bisogna in tutti i modi salvare il pino d'Aleppo, azione doverosa perchè pino identitario della nostra città. Infatti sempre Morelli ha affermato “che ci sono luoghi dove per ragioni storiche è impossibile rinunciare al pino ed è doveroso investire tutte le risorse per tutelarlo».

Nel corso dell'incontro è stato ribadito anche dal professor Pirone che il pino d'Aleppo è una specie autoctona, ossia adattata al contesto ambientale. L'evoluzione urbana dell'antico paesaggio naturale, presente in modo frammentato nel territorio, richiede una gestione ecosistemica e multidisciplinare, come hanno ribadito altri relatori.

«Va sottolineato», dicono ancora le associazioni, «che Morelli è un grande esperto del pino domestico che è una specie completamente diversa dal pino d'Aleppo, da un punto di vista biologico e strutturale, come lui stesso ha precisato».

Il pino d'Aleppo ha un legno duro, caratterizzato da cellule pietrose, che ne aumentano l'elasticità, e al tempo stesso la resistenza al vento e all'aridità. E’ stato spiegato che è un albero forte, che si adatta anche in condizioni estreme (poca terra, sulle rocce, su terreni sabbiosi).

«Rabottini, consulente esterno dell'Amministrazione, che ha confuso il pino d'Aleppo con il pino marittimo, congiuntamente con l'agronomo comunale», dicono ancora gli ambientalisti, «non hanno mai tenuto presente nè gli aspetti sostenibili della “foresta urbana” tanto meno quelli storici-identitari. Sulla base di una non presunta e non dimostrata pericolosità per “l'incolumità pubblica” essi hanno semplicemente effettuato, lo scorso febbraio, una sola valutazione visiva-speditiva che ha portato al taglio fino ad oggi di 16 piante, su 21 valutate, del Viale dei Pini. Ribadiamo che gran parte degli alberi tagliati meritavano l'analisi di approfondimento da noi richiesto e che il comportamento dell'Amministrazione sia stato scorretto».