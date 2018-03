Ambiente: «rifiuti radioattivi medicali anche nei fiumi»

Nucci, 500 metri cubi/anno; serve deposito nazionale

ROMA. In Italia ogni anno dalle 800mila visite mediche che facciamo noi italiani vengono prodotti 500 metri cubi di rifiuti radioattivi medicali.

Si tratta di materiale provenienti cioé da radiografie, scintigrafie, farmaci che oggi vengono messi in parziale sicurezza, ma finiscono qualche volta negli inceneritori e anche in fiumi e torrenti, «una quantità destinata a crescere e che va messa in sicurezza perché questa situazione non può durare in eterno».

Lo ha detto l'amministratore delegato della Sogin (la società di Stato responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani), Giuseppe Nucci, aggiungendo che l'Italia ha bisogno «di realizzare il Parco Tecnologico, in cui costruire il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi».

Che «non è una pattumiera - ha aggiunto - ma un diritto di tutti gli italiani, è come la 'Banca d'Italia’ del rifiuto radioattivo, un caveau dove tutto sia in sicurezza, dove tutti sappiano cosa si fa e cosa c'é dentro, dove possono andare in visita anche le scuole. Un centro di eccellenza nazionale».

Nucci ha detto di aver visto depositi in altri Paesi europei come ad esempio «in Francia, nella regione dello Champagne, dove lo champagne è sempre buono e in Spagna, ad esempio, fra ulivi e caprioli», sgombrando il campo, quindi, da eventuali timori.

Nei prossimi 12 anni, con l'avvio della costruzione del Parco Tecnologico e Deposito Nazionale, gli investimenti medi annui saranno pari a 250 milioni di euro, afferma la Sogin. Entro agosto prossimo, in base ad una direttiva europea, l'Italia deve approvare i criteri per l'individuazione del Deposito Nazionale e avere un'Agenzia responsabile della sicurezza nazionale. Per costruire un deposito di superficie sono necessari cinque anni, e se ci fosse un'autocandidatura si potrebbero accorciare i tempi, afferma la Sogin aggiungendo che l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha già delineato le caratteristiche del sito dove si può costruire il Parco tecnologico che deve ospitare il deposito nazionale.

