Youth Cup Karate 1. Bene le abruzzesi Sara e Cinzia Brogneri

CROAZIA. Dal 30 giugno al 2 luglio (Lo scorso week-end) si è svolta ad Umag in Croazia la YOUTH CUP KARATE 1 WKF gara valevole per la qualificazione alle Olimpiadi Giovanili del 2018 in Argentina con 69 nazioni e più di 2000 atleti di altissimo livello.

Le sorelle Brogneri Sara e Cinzia le uniche abruzzesi presenti in gara.

Sara atleta delle Fiamme Oro con la maglia della Nazionale Italiana conquista la prestigiosa medaglia di bronzo. Una prestazione che ha confermato il suo crescente livello tecnico, ha infatti vinto con estrema facilità gli incontri con le forti atlete del Canada, della Croazia e del Lussemburgo, senza subire alcun punto, cedendo il passo solo alla favorita di casa atleta della Nazionale Croata; in finale per il terzo posto contro l'atleta della Nazionale Svizzera conquista il bronzo con la sua caparbietà e freddezza, sintomo di grande maturità nella gestione del combattimento.

Troveremo nuovamente la Brogneri sui tatami delle prossime Premier League Wkf e i prossimi Campionati Italiani Individuali e a squadre.

La piccola Bro ( così si fa chiamare Cinzia ) della Sportville Fitness Club di Montesilvano, allenata dal padre Roberto nonostante una serie di problematiche fisiche l'abbiano portata un lungo periodo di forzata inattività ha dimostrato con il suo carattere di poter competere ad alti livelli.