Abruzzo. Al via campionati mondiali studenteschi sci

ABRUZZO. Sport e Scuola ancora un volta compagni di banco. Si sono aperti ieri i Campionati mondiali Studenteschi di sci che si svolgeranno fino al 27 febbraio prossimo all'Aquila, sulle nevi di Campo Felice e Ovindoli-Monte Magnola per lo sci alpino e per lo sci nordico.

La manifestazione internazionale è organizzata ogni due anni dall'International Sport Federation (I.S.F.), dal Miur e dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo. Partecipano 16 delegazioni provenienti da Austria, Belgio DG, Belgio FC, Croazia, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Russia, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia e Italia per un totale di circa 500 atleti fra concorrenti e accompagnatori. L'Italia si presenta con due squadre, le nazionali A e B.

Gli atleti sono suddivisi nelle categorie C1 (scuole medie) e C2 (scuole secondarie di secondo grado). Le gare avranno inizio domani con lo slalom gigante e la individuale di Sci nordico. Il giorno seguente toccherà allo Slalom speciale e alla staffetta per lo sci di fondo.

A vincere non saranno i singoli atleti, ma la squadra che nella classifica si è piazzata al primo posto nelle fasi nazionali. Oggi la cerimonia di apertura in programma in piazza Duomo all'Aquila, luogo che porta ancora i segni del sisma del 2009 che provocò 309 vittime.

Il Tripode dei Mondiali è stato acceso sul campanile del Duomo dell'Aquila dopo i discorsi del presidente Mondiale ISF, Laurent Petrynka, del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente e dei rappresentanti del Miur, Giuseppe Pierro e della Regione Abruzzo. Oltre alle gare previsti anche momenti di socializzazione fra i partecipanti come la giornata dei Popoli e dell'Amicizia.