Atletica Leggera. Gli abruzzesi ai campionati italiani di Corsa Campestre

GUBBIO. È l’appuntamento di corsa campestre per eccellenza, quello in programma sabato e domenica 20-21 febbraio a Gubbio, in provincia di Perugia, dove si svolgeranno i Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre, denominati Festa del Cross. In unico evento, che vedrà coinvolti oltre duemila atleti, si assegneranno i titoli di tutte le categorie: da quella Assoluti alle giovanili Under 23, Under 20, Under 18 e, per finire, Under 16. In quest’ultima categoria la classifica a squadre riguarderà le selezioni regionali, ognuna delle quali si presenterà con cinque atleti nelle gare maschile e femminile.

Gli atleti abruzzesi in gara saranno 56, alcuni dei quali in rappresentanza delle squadre che hanno conquistato la qualificazione nella fase regionale dei campionati di società. Tra i motivi di interesse, ci sarà la gara maschile assoluta di Km 10, dove sarà impegnato Daniele D’Onofrio, 23enne mezzofondista e fondista sangrino di Scontrone, tesserato con la Nuova Atletica Isernia, che potrebbe inserirsi nelle prime posizioni. E’ atleta dal curriculum importante, con tre presenze in nazionale Under 23 di cross e una in nazionale Juniores, sui 10.000 metri ai Mondiali Under 20 su pista. Nella stessa gara sarà presente l’italo etiope Biniyam Senibeta Adugna (Atletica Vomano Gran Sasso), dominatore delle gare di cross e su strada in Abruzzo. A livello di squadra si annuncia ben attrezzata la Vini Fantini Pescara, guidata dal ruandese Jean Marie Uwajeneza, e puntellata da due buoni interpreti come Tommaso Giovannangelo e Sergio Naglieri. Attenzioni puntate anche sulla gara Juniores maschile, per la presenza di due validi giovani: Marco Macchia (Atletica Vomano Gran Sasso) e Douglas Scarlato (Aterno Pescara). La stessa Vomano presenta una competitiva staffetta maschile, nella quale saranno insieme Adugna e Macchia.

Nella categoria Allievi ci saranno atleti accreditati, quali Manuel Di Primio e Luigi Cirotti (Tethys Chieti) e Zoe Pretara (Atletica Mennea Chieti).

Società abruzzesi iscritte. Uomini. 4 x 2 Km+2 Km+3 Km +3 Km: Runners USA Avezzano, Atletica Vomano Gran Sasso, Nuova Atletica Lanciano. Km 10 Senior/Promesse: Vini Fantini by Farnese Pescara, Mistercamp Castel Frentano, Runners Chieti. Juniores Km 8: Atletica Vomano Gran Sasso, Nuova Atletica Lanciano. Allievi: Nuova Atletica Lanciano, Tethys Chieti, Podistica Vasto. Donne. Allieve: Nuova Atletica Lanciano, Tethys Chieti.

Questa la rappresentativa abruzzese Under 16 selezionata. Cadetti: Edoardo Pretara (Atletica P. Mennea Chieti), Riccardo Rocchio (Tethys Chieti), Alberto Marcucci (Atletica P. Mennea Chieti), Pietro Giancristofaro (Nuova Atletica Lanciano), Lorenzo Placido (Atletica P. Mennea Chieti), Cadette: Angela Di Fabio (Tethys Chieti), Ludovica Cirotti (Atletica P. Mennea Chieti), Hajar Arafi (Atletica Gran Sasso Teramo), Carlotta Zappacosta (Atletica P. Mennea Chieti), Ludovica Santarelli (Atletica P. Mennea Chieti).