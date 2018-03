Serie B. Poker da sogno del Pescara al Crotone (4-1). Terza vittoria consecutiva

PESCARA. Con una prova molto vicina alla perfezione il Pescara rifila un poker da sogno al Crotone e prosegue la marcia di avvicinamento ai primissimo posti della classifica. Tutto fin troppo facile per gli abruzzesi, avanti 2-0 già alla fine del primo tempo. In gol Memushaj, doppietta di Lapadula e Caprari tra gli applausi convinti e fragorosi dello stadio Adriatico.

Tutto come nelle previsioni nell'undici iniziale biancazzurro, con mister Oddo costretto a riproporre la coppia centrale di difesa Zuparic-Fornasier (disastrosa nell'ultima apparizione ad Ascoli, ndr) per l'infortunio di Campagnaro. A centrocampo solito trio formato da Mandragora, Verre e Memushaj con Benali tra le linee a supporto del tandem tutto fantasia e velocità Lapadula-Caprari. Soltanto panchina per Cocco insieme al ristabilito Sansovini.

Nel Crotone Juric si affida al 3-5-2 di partenza. Sulle fasce largo a Balasa e all'ex Modesto. In avanti coppia Budimir-Stoian (altro ex della contesa, ndr). Arbitra Riccardo Pinzani della sezione di Empoli.

Avvio di gara senza grandi sussulti. Al quinto Budimir ben controllato da un difensore pescarese cerca di svegliare senza fortuna le due squadre dal torpore.

Al 14esimo la prima ghiotta chance per l'1-0 capita sulla testa di Lapadula, che su perfetto suggerimento dalla sinistra di Crescenzi conclude troppo centrale tra le braccia di Cordaz.

Al 16esimo l'episodio che rompe gli equilibri del match. Cross di Caprari e tocco di mani in area di Yao giudicato volontario dal direttore di gara. Calcio di rigore e trasformazione impeccabile di Memushaj: 1-0 Pescara.

La reazione del Crotone è tutt'altro che veemente e frutta soltanto una conclusione velenosa da distanza siderale di Stoian che costringe Fiorillo a rifugiarsi in corner con qualche difficoltà.

Al 39esimo però i calabresi vanno ad un passo dal pareggio. Colpo di testa imperioso di Balasa sul quale serve tutta la reattività di Fiorillo per allontanare la minaccia.

Gol mangiato, gol subito e al minuto 40 i biancazzurri in contropiede infilano Cordaz per la seconda volta. Passaggio profondo illuminante di Memushaj per Lapadula che tutto solo davanti al portiere rossoblù non sbaglia.

Prima del riposo ancora Fiorillo strepitoso nel negare la gioia del gol a Budimir. Sulla respinta Balasa colpisce soltanto l'esterno della rete.

Nella ripresa pronti, via e subito il Pescara cala il tris. Verticalizzazione precisa di Caprari per Lapadula che insacca alle spalle dell'incolpevole Cordaz.

Al minuto 14 è addirittura poker. Inarrestabile sulla destra Zampano che pesca nel mezzo Caprari che al volo fa 4-0.

Al 21esimo lampo nel buio del Crotone. Calcio di punizione di Stoian per la testa di Clayton che tutto solo realizza il punto della bandiera.

Sabato prossimo altro match interno dei biancazzurri che ospiteranno la Ternana.



PESCARA-CROTONE 4-1 (primo tempo 2-0)

MARCATORI: 17'pt Memushaj (Pe) su calcio di rigore; 40'pt e 2'st Lapadula (Pe); 14'st Caprari (Pe); 21'st Clayton (Cr).

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; F. Zampano, Fornasier, Zuparic, Crescenzi; Memushaj, Mandragora, Verre; Benali (35'st Fiamozzi); Lapadula (16'st Sansovini), Caprari (21'st Forte). A disposizione: Aresti, Bruno, Cocco, Selasi, Valoti, Torreira. Allenatore: Oddo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Yao, Claiton, Ferrari; Balasa (10'st G. Zampano), Salzano (16'st Ricci), Barberis, Capezzi, Modesto; Budimir, Stoian (31'st Tounkara). A disposizione: Festa, Cremonesi, De Giorgio, Torromino, Paro, Martella. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Riccardo Pinzani della sezione di Empoli (Avellano-Villa).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 7mila spettatori (una cinquantina circa da Crotone). Ammoniti: Clayton, Crescenzi, Tounkara, Ricci, Capezzi. Espulsi: nessuno.

Andrea Sacchini