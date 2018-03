Atletica Leggera. Domani e domenica Campionati Regionali Allievi a Sulmona

SULMONA. Il calendario delle gare regionali prevede in questo fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica 19-20 settembre, la seconda e decisiva prova di qualificazione alle finali nazionali dei Campionati di Società Giovanili Allievi (U. 18), valevole anche per l’assegnazione dei titoli regionali individuali della categoria. La manifestazione si svolgerà sulla pista dello Stadio Nicola Serafini di Sulmona, ed è organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Abruzzo. Inserite nello stesso contesto anche gare di contorno per gli atleti Assoluti e di prove multiple per i Cadetti (14-15 anni). Per quest’ultima categoria le gare avranno carattere di selezione in vista dei Campionati Italiani, in programma il 9-11 ottobre a Sulmona.

Le iscrizioni si effettuano con la procedura on-line entro le ore 12.00 di giovedì 17 settembre. La quota è di 1 € per atleta gara, maggiorata a 5 € in caso di iscrizione presentata in ritardo.

Programma orario. Sabato. Ore 14.45: ritrovo giurie e concorrenti. 15.10: conferma, chiusura iscrizioni. 15.20: Martello Allieve. 15.25: 110 ostacoli Juniores. 15.30: Asta Allievi, Triplo Allieve, 110 ostacoli Allievi. 15.40: 100 ostacoli Allieve. 15.50: 100 ostacoli Cadetti Esathlon. A seguire: Alto, Giavellotto Eptathlon. 16.00: 80 ostacoli Pentathlon Cadette. A seguire: Alto e Giavellotto Pentathlon. 16.10: 100 Allievi e Assoluti/M. 16.20: 100 Allieve. 16.30: Triplo Allievi. 16.40: Disco Allievi, 1500 Allievi. 16.50: 1500 Allieve. 17.00: 400 Allievi e Assoluti/M. 17.15: 400 Allieve e Assoluti/F, Alto Allieve. 17.40: Giavellotto Allievi, 2000 siepi Allievi. 17.50: 2000 siepi Allieve. 18.15: 4 x 100 Allieve. 18.20: 4 x 100 Allievi, Peso Allieve. 18.30: Marcia Km 5 Allievi/e.

Domenica. Ore 14.45: ritrovo giurie e concorrenti. 15.10: conferma, chiusura iscrizioni. 15.20: Martello Allievi. 15.30: Asta Allieve, Alto Allievi, Alto Cadetti Esathlon. A seguire: Disco, 1000. 16.10: Disco Allieve. 16.40: 400 ostacoli Allieve e Assoluti/F. 16.50: 400 ostacoli Allievi. 17.00: 200 Allievi e Assoluti/M, Lungo Allieve, Lungo Pentathlon Cadette. A seguire: 600. 17.00: Peso Allievi. 17.10: Giavellotto Allieve. 17.15: 200 Allieve. 17.30: 800 Allievi. 17.40: 800 Allieve. 17.50: 3000 Allievi. 18.00: Lungo Allievi. 18.05: 3000 Allieve. 18.20: 4 x 400 Allievi. 18.30: 4 x 400 Allieve.

Nelle stesse giornate gli atleti della categoria Juniores (18-19 anni) avranno l’opportunità di gareggiare a Rieti nella manifestazione denominata Trials Italia Centrale, inserita all’interno del programma dei Campionati Regionali Allievi del Lazio. I migliori saranno chiamati a prendere parte al Trofeo Città di Caorle (Venezia) del 3-4 ottobre, riservato a rappresentative macroregioni Juniores. Quella del Centro Italia sarà composta da una selezione dei migliori atleti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Vi possono prendere parte, a titolo individuale, anche gli atleti Juniores non selezionati, ma in possesso dei minimi stabiliti dall’organizzazione. Le iscrizioni si effettuano on-line entro le ore 24.00 di giovedì 17 settembre.