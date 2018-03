Atletica Leggera. Campionati di società assoluti pista sabato e domenica a Fermo

FERMO. L’atletica propone sabato e domenica prossimi la seconda fase dei Campionati di Società Assoluti su pista, valevole per la qualificazione alle finali nazionali. L’appuntamento è a Fermo, dove gli atleti abruzzesi saranno impegnati insieme ai colleghi delle società marchigiane e umbre. Si prevedono gare interessanti, per la presenza dei migliori talenti di queste tre regioni, dove le società con ambizioni di qualificazione sono numerose. Per quanto riguarda le classifiche provvisorie dell’Abruzzo dopo la fase regionale disputatasi lo scorso 9-10 maggio a Chieti, quella maschile è guidata dall’Atletica Vomano con punti 14.950, davanti all’U.S. Aterno Pescara, seconda con 14.327, Atletica Gran Sasso Teramo terza con 14.043, Nuova Atletica Lanciano quarta con 9.856. La classifica femminile vede al primo posto l’U.S. Aterno Pescara con punti 12.885, seguita dall’Atletica Gran Sasso Teramo con 12.849.

Le iscrizioni si possono effettuare on-line entro le ore 12.00 di venerdì 5 giugno. La quota è di 2 € per atleta gara, 4 € per le staffette.

Programma orario. Sabato. Ore 15.00: ritrovo giurie e concorrenti. 15.40: Martello/Femminile. 16.10: Triplo/Maschile, 100 ostacoli/F. 16.20: 110 ostacoli/M, Alto/F. 16.30: Giavellotto/M, 100/F. 16.45: Asta/M, 100/M. 16.55: 400/F, Triplo/F. 17.10: 400/M. 17.25: Disco/M, 1500/F. 17.40: 1500/M. 17.55: Marcia Km 10/M, Km 5/F. 18.45: 3000 siepi /F. 19.00: 3000 siepi/M. 19.15: 4 x 100/F. 19.30: 4 x 100/M.

Domenica. Ore 15.00: ritrovo giurie e concorrenti. 15.20: Martello/Maschile. 16.20: 200/Femminile, Lungo/F. 16.35: Alto/M, 200/M. 16.50: 400 ostacoli/F, Giavellotto/F. 17.05: 400 ostacoli/M. 17.20: 800/F, Asta/F. 17.40: Lungo/M, 800/M. 18.00: 5000/F, Disco/F. 18.20: 5000/M. 18.40: Peso/M, 4 x 400/F. 18.55: 4 x 400/M.