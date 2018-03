Bici, marathon degli Stazzi domenica a Scanno tra natura e spettacolo

SCANNO. Domenica 8 giugno, Scanno è pronta a vivere ancora una volta le spettacolari emozioni della Marathon degli Stazzi. Si tratta di un evento che la cittadina della Comunità Montana Peligna accoglie con grande entusiasmo e che, ormai, è diventato a tutti gli effetti un appuntamento di prestigio che dal 2005 ad oggi riesce a catalizzare l’attenzione di tantissimi appassionati ed addetti ai lavori provenienti da tutto il Centro-Sud Italia in virtù dell’abbinamento ai circuiti I Sentieri del Sole e dei Sapori e Abruzzo Mtb Cup.

L’arrivo in pieno centro storico, a Piazza Santa Maria della Valle.

MARATHON DEGLI STAZZI 63 CHILOMETRI

Il percorso prevede subito la spettacolare salita al Monte Genzana, la pedalabilità della salita consente di godere del panorama che si apre sul lago di Scanno. Arrivati ai 1820 metri del valico inizia una spettacolare discesa che condurrà sull'altopiano di Chiarano, vasta prateria sospesa tra Scanno e l'altopiano delle Cinquemiglia. Da qui una breve ma impegnativa salita, porta gli atleti sul monte Curio a quota 1700 metri per poi ridiscendere in una spettacolare valle fino a Jovana a metri 1270. Qui si dovrà scegliere tra percorso lungo o corto. Svoltando a sinistra, si proseguirà per il marathon verso Passo Godi dove si entrerà nel Parco Nazionale d’Abruzzo e poi si scenderà verso Scanno attraversando la valle del Tasso per poi giungere a Scanno, scendere verso il lago. Un'ultima salita condurrà i bikers a scanno attraversando i vicoli più caratteristici del centro storico.

GRANFONDO DEGLI STAZZI 35 CHILOMETRI

Il percorso della granfondo ricalca per i primi 30 chilometri quello marathon iniziando subito con la spettacolare salita al Monte Genzana, la pedalabilita' della salita consente di godere del panorama che si apre sul lago di Scanno. Arrivati a Jovana si svolta a destra e si prosegue in leggera salita verso il valico a quota 1350 da dove inizia una impegnativa e tecnica discesa che riconduce i bikers fino a Scanno attraversando i vicoli piu' caratteristici del centro storico per arrivare in Piazza Santa Maria della Valle.

CROSS COUNTRY DEGLI STAZZI 8 CHILOMETRI

Il percorso è stato ideato per le categorie esordienti e allievi. La partenza avverrà da Piazza Santa Maria della Valle verso il piazzale della seggiovia. Un’impegnativa salita, su strada asfaltata, condurrà i ciclisti su una panoramica che offre uno scorcio sul borgo antico. Proseguendo su un tratto tecnico di discesa si arriva all'eremo di Sant’Egidio da dove si inizia a intravedere il lago di Scanno che verrà raggiunto percorrendo un sentiero sterrato in discesa. Da qui si risale verso Scanno per raggiungere il traguardo in Piazza Santa Maria della Valle.

ALTRE INFO

Partenza e orario: Scanno, Piazza Santa Maria della Valle, ore 9.30. Iscrizione: 30 euro uomini e 25 euro donne. Servizi dopo gara: docce, lavaggio bici, ricco pasta party finale, servizio fotografico.