Football Americano. Esordio amaro per le Lobsters Pescara. Vince la Lazio Marines

PESCARA. Esordio amaro per le Pescara Lobsters. Attese sul campo delle Lazio Marines per l'esordio stagionale, le campionesse italiane uscenti arrivano nella capitale a disputare un incontro che per le loro avversarie è già una ultima spiaggia. Una nuova sconfitta per le capitoline equivale ad un addio prematuro ad ogni sogno di playoff. Le Lobsters scendono in campo decise ad imporre il gioco di corse che le ha portate al titolo italiano lo scorso anno. La velocità dei runningback Camplone e Esposito permettono alle pescaresi di restare in partita nonostante la pressione e l'esperienza delle Marines che, con un organico limitatissimo, riescono a terminare comunque il primo tempo in vantaggio per 24 a 19. Ad opera di Luisa Camplone (#27), protagonista di 3 TD in questa frazione di gara, e di Karen Crocetta (#47), che riusciva a trasformare l'unico tentativo addizionale della partita, i punti per le pescaresi.

Dopo pochi minuti dalla ripresa delle ostilità, il team romano aumenta il divario con un TD su corsa; tracciando definitivamente il solco, sul finire del periodo, con il quinto TD di giornata.

L'ultimo quarto regala ancora un po' di spettaccolo al nutrito pubblico assiepato sulle gradinate del centro sportivo Roma Team Sport; la pescarese Sofia Esposito (#15), porta a 25 i punti sul tabellone per le Lobsters, prima che le laziali fissino il rusultato sul definitivo 42 a 25, con l'ultimo TD di giornata.

Da evidenziare la grande prova del pacchetto offensivo delle Marines, capace di alternare corse e lanci con la medesima efficacia; ed è proprio sull'inesperienza della linea secondaria pescarese che le ragazze romane hanno costruito gran parte del loro successo.

Le pescaresi, invece, sono arrivate a questa gara nervose e contratte pagando, forse, il peso del titolo italiano da difendere ed onorare. Gli infortuni capitati alle veterane delle Lobsters, durante il match, hanno certamente contribuito alla rotta psicologica della squadra blu-arancio, che non è stata capace di rientrare in partita ma che comunquen ha tenuto il campo con determinazione, mettendo a referto venticinque punti, pochi questa volta per battere le Lazio Marines. Classifica: Neptunes Bologna* 2, Marines Lazio 2, Lobsters Pescara* 0