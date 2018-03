Olio d’oliva “made in Teramo”, produzione in crescita e di qualità

TERAMO. Quest’anno la produzione di olio nel teramano sarà di buon livello qualitativo.

In termini quantitativi, in controtendenza rispetto a una media nazionale che fa stimare una flessione di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Inizia infatti questo mese, per protrarsi fino a novembre il processo di raccolta delle olive e della produzione di olio e, secondo le stime dell'Aprol, Cooperativa di produttori olivicoli, la campagna olivicola locale si prospetta particolarmente positiva. Il clima degli ultimi mesi ha infatti favorito la crescita delle olive che non sono state compromesse dall’attacco della mosca olearia e non hanno subito attacchi fitosanitari forti. Il susseguirsi di giornate estive caratterizzate da alte temperature, bassa umidità e assenza di pioggia ha infatti scongiurato l’attacco di questo insetto la cui larva è una minatrice della drupa dell'olivo.

La produzione olivicola è solidamente presente nel teramano da tempi antichissimi ed è oggi una realtà economica di tutto rispetto: «è per questa ragione che, a difesa di questa eccellenza, la Coldiretti si sta impegnando con insistenza nella difesa dei consumatori dalle numerose contraffazioni dell’olio extravergine di oliva – ha spiegato Flaviano Di Giovanpietro, agronomo e dirigente della Coldiretti provinciale e Presidente dell'Aprol di Colonnella – e stiamo in proposito avviando una campagna informativa sull’avvio dei controlli per denunciare quei prodotti che non rispettano i requisiti previsti dalla legge. Basti sapere che alcuni sistemi di lavorazione comportano un innalzamento degli achil esteri, sostanze impercettibili al palato, ma indici di scarsa qualità e di assenza di proprietà e benefici che invece contraddistinguono gli oli extravergini autentici». Lo stesso prezzo dei “falsi” oli – fa notare l’Aprol - notevolmente più basso, è un indicatore di un processo produttivo discutibile che non tiene conto delle norme, della rigorosità nella selezione delle olive e di un’attenta molitura.

L’Aprol Abruzzo, fondata nel 1978 come associazione di produttori di olive, nel 2005 è diventata una cooperativa agricola e si impegna nella diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche sull'olivicoltura ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olive e di olio.