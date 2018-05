Abruzzo. Venerdì  25 maggio sciopero del trasporto pubblico

ABRUZZO. Per la giornata di venerdì 25 maggio è stato proclamato uno sciopero da parte delle Segreterie Regionali Fit-cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal con astensione dal lavoro nella fascia dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e conseguente mancata effettuazione di corse bus e treno.

I sindacati spiegano che la riunione tenutasi il 21 maggio in Regione con il consigliere delegato ai Trasporti Maurizio Di Nicola, non avrebbe fornito gli aggiornamenti positivi che auspicavano rispetto all’avanzamento e definizione delle procedure.

«Prosegue, invece, la “partigiana” presa di posizione del consigliere Pietrucci», contestano le sigle sindacali, «che non ha ancora nemmeno calendarizzato la discussione della delibera nella II Commissione che presiede. Ieri ha accompagnato in Regione una delegazione aquilana della CGIL in una riunione senza ovviamente mostrare interesse all’ascolto delle tesi delle altre sigle sindacali confederali che mai hanno rinunciato o delegato ad altri il ruolo di difesa delle aree interne del territorio regionale».

Tra le necessità amministrativo/burocratiche, secondo i sindacati, rientra la definizione della rete dei Servizi Minimi (ovvero l’individuazione dei servizi di trasporto, interni al territorio regionale, che l’Ente Regione intende assicurare ai propri cittadini affinché possano esercitare il diritto alla mobilità).







«Dal primo gennaio 2019», sottolineano i sindacati, «dovranno obbligatoriamente partire le procedure per l’affidamento dei servizi attraverso affidamento in-house e gare; la mancata approvazione della delibera sui Servizi Minimi determina in particolare la decadenza dell’affidamento IN HOUSE e l’impossibilità a bandire le gare con tutto ciò che ne deriva (ulteriori penalizzazioni sui trasferimenti delle risorse economiche dallo Stato)».

Le sigle sindacali chiedono ai consiglieri di maggioranza e di opposizione di prestare «ancora più attenzione su questa delicata fase della riforma dei Trasporti che è giunta quasi al traguardo ma che sta rischiando di sbriciolare tutti i risultati conseguiti a causa di sterili campanilismi, singoli riposizionamenti e fibrillazioni da campagna elettorale».