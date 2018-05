Nomina da record, Mascitelli resta direttore dell’Agenzia sanitaria per altri 3 anni

ABRUZZO. Basta dire che la Sanità non funziona, è lenta e ci sono le liste d’attesa.

Dai piani alti, in Abruzzo, in questi giorni hanno dimostrato proprio l’opposto. Quando ci sono interventi urgenti, questioni di vita o di morte, si mette il turbo. E non si dica il contrario.

Ne sa qualcosa Alfonso Mascitelli, 60 anni, ex senatore dell’Italia dei Valori, nominato direttore dell’Agenzia sanitaria regionale a giugno di 3 anni fa, dopo essere stato commissario straordinario.

Ben due mesi prima della scadenza del contratto, il 27 aprile scorso, la giunta regionale (assenti il vice presidente Giovanni Lolli e l’assessore Marinella Sclocco) si è affrettata a rinnovargli il contratto per fare in modo che non ci fosse nemmeno un giorno di vuoto.

Che solerzia.

E menomale che la Sanità è stata così veloce e si è chiuso tutto il 27 aprile scorso perchè se si fosse arrivati al 30 aprile sarebbe scattatao il blocco per nuovi incarichi.

Pericolo e divieto schivati.

Ma se la giunta del presidente -senatore Luciano D’Alfonso si è mostrata veloce, anche Mascitelli non è stato da meno: il 26 aprile, l’assessore Silvio Paolucci, ha inviato la nota con cui chiedeva di rinnovare l'incarico a Mascitelli e meno di 24 ore dopo, il 27, ha acquisito tutte le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità del diretto interessato. Così la delibera è andata in porto.

Bravi, scattanti, reattivi.

Quasi roba da sanità privata, verrebbe da dire…

Quella sanità destinataria di aumenti di budget che hanno fatto storcere il naso al “pubblico”, ma qui inteso solo come cittadini e votanti.

Ma Mascitelli in persona già ai tempi della sua prima e discussa nomina spiegò: «è stato fatto tutto a norma di legge».

La legge è una cosa, la politica è un’altra ed è qui che resta qualche dubbio: tra pochi mesi, quando D’Alfonso vorrà visto che l’argomento non interessa altre istituzioni pubbliche, si tornerà al voto e chi arriverà si troverà Mascitelli piazzato e contrattualizzato lì perchè il rinnovo è stato bello corposo, tre anni in tutto.

Si arriverà alla primavera del 2021.

Esattamente le stesse modalità che si stanno mettendo in atto negli ultimi mesi per aumentare anche collaboratori e staffisti o predisporre mobilità, promozioni e cambi di mansioni. Il tutto sembra volto a lasciare una eredità pesante anche in termini di incarichi inamovibili.

Cose viste e riviste anche in passato quando i nuovi arrivati hanno dovuto combattere con quelli piazzati dai predecessori e le vecchie logiche dello spoil system non senza pena infinita per le casse pubbliche.

La legge è una cosa la politica un’altra...

Comunque ad ora la domanda più stringente è una sola: dove andranno a prendere i soldi per l’indennità di Mascitelli visto che non è citato il capitolo di bilancio dove attingere?

Formalità che si perdono nella velocità di una Regione che galoppa su molti fronti ma non su tutti.