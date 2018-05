Incendi boschivi, che sta facendo la Regione per evitare un nuovo dramma?

ABRUZZO. Con l’avvicinarsi della stagione estiva si fa sempre più vivo il ricordo delle fiamme letali che hanno avvolto i boschi abruzzesi poco meno di un anno fa. E dopo i grandi proclami di amministratori e politici davanti alle telecamere nei giorni dell’incendio, cosa si sta facendo per evitare un nuovo disastro.



Il Comitato TerrA, Territori Attivi sulla prevenzione degli incendi in Abruzzo, non sembra ottimista: «c’è un’unica possibilità per evitare che si ripeta il disastro del 2017: speriamo che piova».

Il Comitato, infatti, è allarmato per le voci che giungono da più parti circa la situazione della programmazione dell’antincendio boschivo della Regione Abruzzo per il 2018.



La Regione, la sola responsabile delle attività antincendio in Abruzzo, non ha le risorse per pagare i vigili del fuoco e noleggiare i mezzi aerei per spegnere gli incendi e le uniche attività che riesce a svolgere sono con i volontari.

Intanto i vigili del fuoco stanno cercando di spuntare il prezzo più alto per i propri servizi, anche se lo Stato gli ha affidato in esclusiva l’antincendio boschivo, e i carabinieri forestali continueranno a fare gli “osservatori speciali” mentre bruciano i boschi. Insomma, la situazione non è delle più confortanti.

Il Comitato chiede di sapere se sono state risolte le inconcludenze e le improvvisazioni che si sono verificate durante l’emergenza incendi tra gli enti chiamati a gestirla (VVF, Carabinieri Forestali, Enti Parco e Protezione Civile).





COSTA E’ STATO FATTO?

E allora a questo putno gli interrogativi sono tanti.

«È stato ripristinato il ruolo che prima della migrazione al corpo dei carabinieri avevano i comandi-stazione del CFS nell’intervenire prontamente con personale “a terra” qualificato? Si affrontano gli incendi da subito con il personale a terra o sempre e solo con i famosi canadair come è avvenuto l’anno passato, perché finché il fuoco non si avvicina alle case può fare come gli pare? Sono state individuate e calibrate le specifiche competenze dei singoli enti e corpi relativamente a prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi? Sono stati forniti i mezzi e gli strumenti adeguati a tale scopo?

Sono stati resi disponibili i mezzi aerei attrezzati allo spegnimento incendi che facevano parte un tempo del CFS e di altri enti pubblici e che sono rimasti inattivi nell’emergenza 2017? E soprattutto sono state individuate le figure che possono adoperarli?

Gli enti cui è stata assegnata la gestione e la tutela del territorio hanno l'interesse, le competenze ed i mezzi per svolgere l'impegnativo e delicato ruolo che gli compete?

Si potrà chiedere ai Vigili del Fuoco di fare lavoro straordinario quando ancora non sono stati pagati per quello svolto nel disastroso anno passato? Può la Regione continuare a giustificare l'impossibilità di rendere efficiente e funzionante la macchina dell’antincendio boschivo con la mancanza di fonti economiche quando poi con una frazione di quello che è stato speso nei voli durante le emergenze sarebbe sufficiente a coprire tutte le spese?

Gli organi inquirenti e la stampa cosiddetta “d’inchiesta” hanno capito quali sono gli interessi che hanno mosso gli eventi tragici dell’estate scorsa? Oppure ancora una volta dovremo pensare a questi fatti come una “calamità inevitabile”?»