Elezioni comunali: 6,8 mln al voto il 10 giugno in 772 comuni

ROMA. Sono 772 i comuni italiani chiamati al voto domenica 10 giugno per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Quasi 6.8 milioni gli elettori che dovranno esprimersi. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige gli elettori sono andati al voto rispettivamente il 29 aprile (oggi il ballottaggio ad Udine e Sacile, in provincia di Pordenone), il 20 maggio e il 27 maggio prossimi. Sul totale dei comuni si contano: 110 comuni "superiori", cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 662 "inferiori"; 20 capoluoghi di provincia: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Sono interessati dalla consultazione elettorale anche due consigli circoscrizionali, il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale; qui voteranno complessivamente 290.934 elettori. Sono 588 i comuni delle regioni a statuto ordinario in cui si voterà (15 sono capoluoghi di provincia) per un totale di quasi 5 milioni di persone; sono 184 in totale i comuni delle regioni a statuto speciale chiamati al voto, di cui 5 capoluoghi di provincia. In particolare, in Valle d'Aosta si voterà nel solo comune di Valtournenche il 20 maggio; sono chiamati alle urne 1.826 elettori.

In Trentino Alto Adige gli elettori che il 27 maggio dovranno andare a votare sono 3.346 per eleggere i sindaci e i consigli comunali in due comuni Lona-Lases e Sen Jan di Fassa (Trento).

In Sicilia il 10 giugno sono chiamati alle urne oltre 1,6 milioni di elettori per un totale di 138 comuni tra i quali si distinguono 5 capoluoghi di provincia.

Infine in Sardegna, sempre il 10 giugno, voteranno 140 mila persone per il rinnovo di 43 amministrazioni comunali. Continua intanto la polemica per la mancata presentazione del Movimento 5 stelle alle amministrative a Siena, e quello che sarebbe dovuto essere il candidato sindaco designato dall'M5s senese Luca Furiozzi sottolinea che "ad oggi non abbiamo avuto alcuna motivazione sulla nostra esclusione e non possiamo essere lasciati nel dubbio che si sia trattato di una decisione puramente politica: a tal proposito sarà nostra cura chiederne ragione al comitato di garanzia nelle forme previste".

In Sardegna invece in 38 Comuni sono 73 gli aspiranti sindaci e una carica di 1.3000 i candidati consiglieri ma mancano all'appello cinque Comuni nei quali non è stata presentata alcuna lista: arriverà così il commissario straordinario: Austis, Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule.

Commissario anche per a San Luca, comune di 4 mila anime alle porte di Reggio Calabria, dove non si elegge un sindaco dal 2013, quando fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Anche qui nessuna lista è stata presentata neanche in vista della prossima tornata elettorale.

A dirsi pronto a farsi avanti e voler presentare la propria candidatura a sindaco di San Luca è il massmediologo Klaus Davi, che oggi chiede una proroga per la presentazione delle liste elettorali "vista la situazione di eccezionalità democratica che sta vivendo quel comune, affinchè si possa votare entro l'anno".







DOVE SI VOTA IN ABRUZZO

Sono 31 i Comuni abruzzesi che il prossimo 10 giugno andranno alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.

Sono 176.025 gli abruzzesi chiamati ad esprimersi. Sono solo due i comuni con più di 15.000 abitanti (Teramo e Silvi) e dove dunque potrebbe esserci un ballottaggio domenica 24 giugno.

In 6 Comuni si torna al voto prima della naturale scadenza, come a Teramo dove l’amministrazione Brucchi è caduta prima del tempo.

Stessa cosa anche a Montorio al Vomano, Nereto e Silvi per la provincia di Teramo e Lucoli e Massa d'Albe per la provincia dell'Aquila.

Nell'Aquilano tornano al vuoto anche i cittadini di Barete, Castellafiume, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Scanno.

In provincia di Pescara sono 9 i Consigli Comunali che dovranno essere rinnovati: si tratta di quelli di Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino, Turrivalignani.

In provincia di Chieti, invece, torneranno al voto poco più di 7600 persone e precisamente nei comuni di Fallo, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria.

Nel Teramano invece 120 mila persone chiamati alle urne: ad Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Notaresco.