Eventi sportivi e raduni nelle aree protette? «Autorizzazioni da vagliare attentamente»

ABRUZZO. Con l’avvicinarsi della stagione estiva sembrano moltiplicarsi gli eventi sportivi e i raduni di vario genere organizzati nelle aree protette abruzzesi, e in particolare nel Parco Regionale Sirente Velino e nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

A questo proposito Legambiente, WWF e Ambiente e/è Vita chiedono a chi è chiamato a rilasciare autorizzazioni, un’attenta valutazione e un’adeguata analisi delle diverse richieste avanzate dando adeguate prescrizioni e limitazioni o anche vietando gli eventi se la loro natura è tale da rappresentare un rischio per il territorio.

Un appello viene lanciato anche agli organi di vigilanza per la predisposizione di servizi di controllo in ogni occasione potenzialmente a rischio per scongiurare danni all’ambiente.

In occasione di eventi che investano più territori comunali e aree a vario titolo protette, il D.P.R. n. 357 /97 obbliga a predisporre una Valutazione di Incidenza che certifichi la mancata alterazione di habitat e specie protette.

L’intento del legislatore, che in questo caso le associazioni condividono, non è quello di impedire una manifestazione ma di sancire dei limiti da rispettare per non danneggiare un patrimonio naturale che appartiene alla collettività.





«Le attività sportive e i raduni all’interno di aree di interesse naturalistico o comunque sottoposte a vincoli vanno accuratamente regolamentate», insistono le associazioni, «in modo da contemperare le esigenze turistico-ricreative con gli obblighi di tutela imposti dalla legge e dalle direttive europee. Occorre in altre parole far sì che l’uso del territorio sia organizzato in modo da non danneggiarlo. Le associazioni hanno operato secondo questo principio anche nella fase di consultazione per la rimodulazione della Legge Quadro regionale n.38/96 sulle aree protette contribuendo, insieme agli altri portatori di interesse a definire la proposta attualmente all’esame del Consiglio regionale» .

Legambiente, WWF e Ambiente e/è Vita rivolgono infine un appello al Consiglio regionale perché si superi la fase di commissariamento del Parco regionale Sirente Velino che si protrae ormai da oltre tre anni: «occorre ricostituire il consiglio direttivo dell’ente e garantire, come legge vuole, la presenza tra gli altri di un rappresentante delle associazioni ambientaliste che possa, tra l’altro, concorrere a delineare percorsi di piena sostenibilità nell’interesse dell’area protetta e, più in generale, della tutela del patrimonio naturale, che è poi interesse dell’intera collettività non solo abruzzese».