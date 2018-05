Caos al dipartimento Sanità: tutto fermo per 6 mesi causa assenza direttore

ABRUZZO. Per 6 mesi il dipartimento Sanità è stato senza direttore e ad oggi è lecito pensare che la situazione sia stata completamente allo sbando.

Una inerzia dalle conseguenze nefaste e chissà quanto onerose per un comparto così vitale come la sanità.

L’assessore Silvio Paolucci, che avrebbe potuto indicare un direttore interno dopo la scadenza di Muraglia, non lo ha fatto lasciando il posto vacante con tutto quello che ne consegue.

Perchè si è preferito fare una scelta così, consolidando una inerzia pericolosissima?

La domanda aleggia nell’aria mentre alcune certezze sono state messe persino nero su bianco lo scorso 3 maggio da Fabrizio Bernardini, ovvero dal direttore del dipartimento ad interim, il quale ha disegnato uno scenario di caos completo.

Non si tratta dunque di dicerie, maldicenza o cattiveria ma tutto è stato certificato da fonte autorevolissima ed in posizione apicale -nonchè di fiducia del presidente della Regione.

Lo scorso 28 dicembre, Angelo Muraglia, ha lasciato il suo incarico di direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo (iniziato nel 2014) un mese dopo è tornato, così come richiesto dal presidente D’Alfonso.

Non con le stesse modalità e non con lo stesso orario di lavoro, ma ci è ritornato, assegnato allo Staff della direzione generale della Asl.

La sua assenza, comunque, si è fatta sentire.

Basta chiedere a Bernardini, schiacciato dalla mole di lavoro, e con molteplici incarichi di responsabilità come quello di strettissima collaborazione della giunta e direttore di dipartimento Risorse e Organizzazione.

Un Bernardini che sarebbe stato talmente subissato da richieste ed email che alla fine non sarebbe riuscito a fare praticamente nulla nella sua veste di direttore ad interim della sanità.

Non che se ne sia rimasto con le mani in mano ma questo è quello che succede quando si hanno troppe cose da fare e troppe mansioni.

Un effetto collaterale peraltro prevedibilissimo.

E tutto il suo malumore lo ha congelato in una missiva della scorsa settimana quando ha praticamente chiesto ai dirigenti e ai responsabili del servizio sanitario di far finta che gli ultimi 6 mesi non siano mai trascorsi e rinviare nuovamente tutte le loro richieste, le loro istanze e i documenti a Muraglia.

Una richiesta insolita e inusuale che la dice lunga su come viene amministrata la pubblica amministrazione.

6 MESI DA INCUBO

E così dalla lettera pare di capire che per Bernardini sia stato un vero inferno: dalla data del suo insediamento come Direttore ad interim del Dipartimento per la Salute e il Welfare (28 dicembre 2017) ha ricevuto sulla sua posta elettronica «plurime comunicazioni concernenti tematiche afferenti i Servizi/Uffici di riferimento, spesso corredate da copiosa documentazione e segnalanti incombenti o scadenze».

Comunicazioni che si sono aggiunte alle altre che Bernardini riceve nella qualità di Direttore di Dipartimento Risorse e Organizzazione: circa 100 al giorno, sostiene.

Un numero elevatissimo di richieste di ogni genere: 3000 al mese; 18mila in sei mesi.

Questo avrebbe creato un vero e proprio corto circuito: una «dispersione della corrispondenza», per dirla con le parole di Bernardini, che avrebbe impedito di «prendere puntuale e piena contezza delle questioni rappresentate, con il rischio, più che probabile, di ignorare o di non prestare adeguata attenzione alle stesse».

«Nel peggiore dei casi», ha ammesso Bernardini, si è arrivati pure alla «materiale impossibilità di prenderne finanche visione».

Ora resta qualche interrogativo:

gli adempimenti urgenti che fine hanno fatto?

E le scadenze da rispettare?

Sarà per questo caos che al tavolo di monitoraggio Bernardini non è andato?

E Paolucci cosa sapeva di questa situazione?

Era consapevole di questo stato di abbandono?

Se la risposta è no c’è da chiedersi come mai non ne fosse al corrente.

Se la risposta è sì come mai non ha provveduto a organizzare la sua struttura?

Provando ad essere molto ma molto ottimisti delle 18mila email ipotizziamo che solo 500 contenessero scadenze e adempimenti importanti e urgenti da compiere ma che non sono stati adempiuti. Si tratterebbe di 500 problemi e conseguenze che possono creare un danno anche enorme alla gestione del settore, danni non solo economici ma materiali che possono concretizzarsi in ritardi o mancate utilità o semplicemente in perdita di chance.

Insomma fosse capitata una cosa del genere in una azienda privata si sarebbe parlato di “attentato” alla sopravvivenza della azienda stessa ma siccome si parla della pubblica amministrazione la politica sarà pronta a minimizzare e a sminuire (le proprie responsabilità).

E il saggio Bernardini consiglia a questo punto «fermo restando che urgenze e necessità non possono essere trattate con un mero inoltro di corrispondenza via mail» chiede ai dirigenti e ai responsabili del Servizio di rispedire tutto al direttore Muraglia.

Sì. Bisogna fare un inoltro di «tutte le problematiche già rappresentate, via mail» a lui, dalla fine di dicembre ad oggi.

E per quelle per cui è ormai troppo tardi che si fa?

Ma perchè anche lo stesso Bernardini non ha lanciato l’allarme prima ma ha inviato l’sos solo il giorno prima di lasciare?

Questa richiesta di inoltrare nuovamente la documentazione basterà?