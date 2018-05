Porti. Per le nuove rotte via mare verso la Croazia c’è il bando

PESCARA. Si farà una gara pubblica per cercare la migliore compagnia in grado di assicurare il collegamento marittimo tra l’Abruzzo (Pescara?) e la Croazia.

Una novità se collegata al campo marittimo visto che mai prima si era effettuata una gara pubblica per ricercare operatori privati e compagnie a cui affidare anche incentivi pubblici. In Passato ai temnpi di D’Alfonso sindaco infatti la compagnia prescelta ma direttamente fu in più occasioni la Jadrolinija, la principale della Croazia.

La stessa operazione è stata fatta inizialmente per ricercare vettori aerei che collegassero meglio l’aeroporto d’Abruzzo ottenendo solo una parte del risultato richiesto che poi si è assottigliato ulteriormente con l’autoesclusione di Mistral Air. Poi la Regione ha deciso comunque di stringere ulteriori accordi extrabando con nuove compagnie e nuove rotte per Ryanair...

L’iniziativa del bando è stata presentata dal senatore-presidente come «una fondamentale iniziativa progettuale, per consentire alla regione Abruzzo capacità di raggiungimento dell'altra parte dell'Adriatico e viceversa».

A fare da stazione appaltante questa volta non è il Comune di Pescara ma la Regione Abruzzo.





Si tratterà di una Gara Europea, a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, con promo-commercializzazione del 'Brand Abruzzo' a bordo e a terra nei mercati di riferimento, da prestarsi per la linea marittima internazionale Abruzzo-Croazia, attraverso i porti abruzzesi di Pescara-Ortona e il porto croato di Spalato. «Sui porti abruzzesi abbiamo messo in campo una grande campagna di finanziamenti e investimenti infrastrutturali e serviva questo ulteriore di passaggio, mai determinato prima in Abruzzo, di attivazione di collegamenti navali con finalità di promozione turistica - ha proseguito D'Alfonso - Il bando prevede un contributo di 800 mila euro l'anno che assegneremo a seguito di gara, l'operatore economico potrà scegliere se puntare sul porto di Pescara o su quello di Ortona, e la sfida è quella di ottenere una copertura contrattuale triennale che avrà inizio a partire dal 2019».

Il presidente della giunta regionale ha sottolineato che «ogni euro investito nell'economia del mare produce una ricaduta di tre euro aggiuntivi», ha ricordato come sia stato fatto «un grande lavoro sui servizi aeroportuali» e ha affermato che «adesso stiamo lanciando lo stesso tipo di politiche, con finalità turistiche e di promozione del 'Brand Abruzzo', attraverso la via del mare, valorizzando le capacità che l'Abruzzo può mettere in campo attraverso i porti di Pescara e Ortona».

Dunque modello che “vince” non si cambia.

Anche in questo caso non ci si aspettano sorprese e la compagnia vincitrice sarà quasi certamente una delle due che da sempre hanno svolto a singhiozzo il servizio in passato.