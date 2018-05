Proiettile e messaggio a Silvio Paolucci: indagini in corso. Ora rischia la scorta

L'AQUILA. Saranno il questore e il prefetto di L'Aquila a decidere se adottare o meno misure di tutela e sicurezza nei confronti dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci a è stata fatta recapitare - a palazzo Silone, sede della giunta regionale - una busta contenente un proiettile di grosso calibro e una lettera, ritenuta dagli investigatori «confusa, a tratti farneticante» su tematiche sanitarie, trovata tra la corrispondenza giornaliera da una collaborazione dell'ex segretario regionale del Pd nella segreteria della Giunta.

Un pronunciamento sulla scorta è atteso per questa settimana.

Per ora nessun atto è stato adottato anche perché si attendono i primi riscontri delle indagini condotte dalla Digos della questura di L'Aquila diretta dal vice questore Antonio Bonelli e coordinate dalla procura della repubblica del capoluogo dal procuratore capo, Michele Renzo.

In tal senso, lunedì prossimo è previsto un summit in procura tra i vertici della Digos e lo stesso procuratore per approfondire la strategia di indagine: potrebbe anche essere chiesta una collaborazione con le altre questure provinciali abruzzesi visto che l'assessore, che ha ricevuto molti attestati di solidarietà, vive in provincia di Chieti ma lavora in tutte e quattro le province.

Tra gli elementi al vaglio anche un post minatorio su Fb lasciato sotto l'articolo di un sito internet regionale che lo stesso Paolucci ieri, quando è stato ascoltato, ha segnalato alla digos.

Nel messaggio che al momento non risulta più rintracciabile sui social, ha scritto: "Ovvio che se vuoi e quando vuoi sono onorato di accompagnarti nei migliori ospedali a scoprire i migliori servizi che in Abruzzo questa gente dice di metterci a disposizione... ovvio, fa sapere che ti attrezzo un bel giro a vedere se la pallottola la merita in busta o direttamente in fronte. Poi la risposta te la dai tu, figurati se mi sogno di dire la mia in questa sede...solidarietà con chi sta male, non con questi buffoni". Comunque, inquirenti e investigatori non stanno tralasciando nessuna pista quindi non sottovalutando il grave fatto su un comparto che costituisce l'80 per cento del bilancio regionale e che è quindi caratterizzato da importanti interessi, a partire da quelli degli imprenditori privati.

Un settore segnato da polemiche fin dall'insediamento del giovane assessore che ha redatto e firmato il piano lacrime e sangue per rimettere in sesto la sanità con tagli profondi economici e sanitari ma non riuscendo nel suo obiettivo di pareggiare i conti ed il disavanzo ma comunque facendo uscire l’Abruzzo dal commissariamento avviato fin subito dopo Sanitopoli (2008).