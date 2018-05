Incompatibilità D’Alfonso, petizione on line per dimissioni. Ma lui prende ancora tempo

ABRUZZO. Una raccolta di firme on line sulla piattaforma change.org con #orabastadalfonsoscegli.

È questa l'iniziativa presentata questa mattina a Pescara dal parlamentare uscente di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che è tornato a chiedere al Governatore di optare e scegliere se fare il senatore o il presidente di Regione.

D’Alfonso ieri sera è stata preso di mira anche da Striscia La Notizia che ha raccontato il caso della sua doppia poltrona, come tra l’altro fatto già nelle scorse settimane pure da Le Iene che lo avevano omaggiato anche di un secondo sedere (di plastica) per la seconda seduta.

Tre giorni fa in Senato pure il Movimento 5 Stelle è tornato a chiedere le sue dimissioni auspicando anche un intervento del direttivo del Partito Democratico ma il Governatore, forte del via libera concesso dalla Giunta per le elezioni, tira dritto e fa sapere che «deciderò nelle prossime settimane».

Anche perchè il Consiglio regionale non lavora come dovrebbe: nei giorni scorsi D’Alfonso ha dovuto lasciare l’aula per andare a Roma e la seduta è saltata per mancanza del numero legale. Due giorni fa, invece, il Consiglio è stato posticipato di 5 giorni proprio per l’assenza romana del governatore.



LA RACCOLTA FIRME

Con la raccolta di firme on line lanciata questa mattina si chiede a D'Alfonso di fare una scelta secondo il dettato costituzionale. O senatore o presidente della Regione.

«Siamo diventati la Regione zimbello», sostiene Di Stefano riferendosi alla puntata di ieri di Striscia La Notizia. «Di questa questione si parla ormai dovunque a livello nazionale. Tutti i media nazionali e locali parlano di questa vicenda. E sempre per evidenziazioni negative che riguardano l'Abruzzo. La dignità della nostra regione - ha detto Di Stefano - va salvaguardata, così come va salvaguardata la legalità».

MA D’ALFONSO HA GIA’ DECISO

D’Alfonso dice che deciderà tra qualche settimana e per il momento la sua azione è ‘schizofrenica’. Lavora 16 ore al giorno per la Regione, come ci tiene a ribadire lui stesso, ma percepisce lo stipendio da Senatore.

Ha infatti rinunciato all’indennità da presidente, all’auto blu quando va a Roma o al telefono di servizio da governatore. Intanto segue con attenzione l’evolversi della questione politica, nell’attesa di capire se il Governo si formerà o meno, e da presidente sta portando avanti una serie di nomine e di incarichi e procedure concorsuali.

Procedure sulle quali Di Stefano esprime dubbi: «a mio avviso sono irregolari perché i rendiconti su cui si basano non sono corretti, perché a me risulta che quantomeno i rendiconti delle Adsu non sono stati riportati adeguatamente. Tutto questo genera un clima di illegittimità nella Regione che va sanato visto che l'Abruzzo continua a essere fanalino di coda in tutti i settori, dalla Sanità fino ai fondi comunitari, come hanno più volte denunciato i nostri consiglieri regionali hanno evidenziato».

E LUI PRENDE ALTRO TEMPO

«Le opposizioni fanno il loro mestiere», commenta D’Alfonso che dimostra di non sentire affatto il pressing di queste ore.

«Io farei altro per qualificarmi come opposizione, ma non posso imporre il mio punto di vista. Le legge è molto chiara riguardo all'incompatibilità. Io con certezza determinerò l'opzione così come dice l'ordinamento. In questi giorni non sto dando luogo ad una concretizzazione dell'incompatibilità per quanto riguarda il conflitto di interessi perché il Senato non si è mai riunito in termini fruttuosi. Nelle prossime settimane - conclude - preciserò la scelta per quanto riguarda di quale assemblea legislativa io resto partecipe».

Lui è inarrestabile ed irremovibile nonostante ormai sia diventato un caso (negativo) nazionale di attaccamento alla poltrona.

Gli abruzzesi dovranno farsene una ragione e tenersi ancora metà governatore e metà senatore.