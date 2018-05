Viadotti a rischio A24, Ministero dice no ad anticipo di 190 mln a Strada dei Parchi

ABRUZZI. Per i lavori di messa in sicurezza dei viadotti a rischio sulla A24 Roma -Pescara- L'Aquila, Strada dei parchi ha scritto al Ministero chiedendo l'anticipo di 192 milioni di euro.



La risposta arrivata da Roma, però, è stata negativa: quei soldi non sono dovuti.

Oggi Il Fatto Quotidiano rivela che Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi, la concessionaria che gestisce l’ A24 e l’A25 e che fa capo al gruppo Toto, ha scritto lo scorso 23 aprile e quella lettera è arrivata pure nelle mani del premier Paolo Gentiloni.



Nella missiva l’ad spiega che la società non è più in grado, per mancanza di fondi, di andare avanti con i lavori di messa in sicurezza dei viadotti esposti al rischio sismico.



Si tratta di quei lavori imposti dalla legge del 2017 dopo il terremoto di Amatrice nel quale anche l'autostrada ha riportato dei danni.

I lavori li deve pagare lo Stato ma i finanziamenti non arrivano, da qui la richiesta di Ramadori: la società vuole un'anticipazione provvisoria di 192 milioni su fondi già stanziati per il 2022.



Ma il Ministero ha replicato spiegando che nessuna cifra verrà anticipata.

Il dirigente del Ministero delle Infrastrutture, Vincenzo Cinelli, ha infatti chiarito che gli interventi «emergenziali sono stati interamente definiti nel programma di ‘antiscalinamento’ regolato con decreto ministeriale numero 401 del 9 agosto 2017». E quei lavori sono stati già completati.

«Gli ulteriori interventi richiamati dalla società pertanto sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente approvati da questa amministrazione e ad oggi sono esclusi da atti convenzionali di regolazione del rapporto concessorio».



Dunque la risposta è chiara: la società non può chiedere il finanziamento di interventi di messa in sicurezza che non facciano parte del programma di antiscalinamento e neppure della convenzione che regola la concessione.



La risposta di Strada dei Parchi dopo la lettera di Cinelli è stata durissima: in mancanza di finanziamenti necessari «non potremo che prendere atto che con la posizione espressa da codesta direzione generale assume a suo carico, con esonero della scrivente, qualsivoglia responsabilità conseguente agli effetti di nuovi e possibili eventi sismici nell'area interessata dal tracciato autostradale».