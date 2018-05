Abruzzo. Proiettile con messaggio all’assessore alla sanità Silvio Paolucci

ABRUZZO. Un busta con all'interno un proiettile ed un messaggio. Il Proiettile è stato visto ma il messaggio non è stato letto. Così per ora rimane misterioso il fatto che ha scosso la Regione Abruzzo questa mattina.

La busta è stata fatta recapitare stamani alla segreteria dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che si trovava all'Aquila, a palazzo Silone, sede della giunta regionale.

A denunciare il fatto la responsabile della segreteria che ha trovato la busta nella corrispondenza giornaliera.

Del fatto sono stati avvisati i carabinieri che stanno facendo i rilievi su busta e proiettile.

Secondo quando si é appreso, all'interno della busta c'era una lettera in cui vengono sviluppate tematiche sulla sanità.

Di cosa si tratta?

«Ci sono degli accertamenti in itinere, per cui normalmente non faccio commenti in queste situazioni. Posso dire di essere infastidito sì, ma preoccupato spero di no. Credo si tratti di un gesto individuale, di uno sconsiderato, che nulla ha a che vedere con l'imbarbarimento del confronto politico che pure purtroppo c'è e che riguarda l'utilizzo di aggettivi e sostantivi a mio avviso sbagliati», è il commento dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci.