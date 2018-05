D’Alfonso incompatibile tra «abusi del regolamento» e «degrado istituzionale»

ABRUZZO. «Luciano D’Alfonso non può essere contemporaneamente il presidente della Regione Abruzzo e un senatore della Repubblica. Il doppio incarico, secondo la Costituzione, è incompatibile eppure D’Alfonso fa finta di nulla e tiene in ostaggio la nostra regione».

Il primo intervento in aula del neo senatore del Movimento 5 Stelle, Primo Di Nicola, ha riguardato il caso dell’incompatibilità del presidente della Regione che tiene in ostaggio la Regione.

Il Consiglio regionale convocato per il 3 maggio è stato spostato all’8 maggio e così si guadagnano giorni utili prima del dibattito in aula.





Questo accade perchè domani il governatore sarà impegnato in Senato e sarà poi riunito nella direzione del Pd per discutere dell’accordo programmatico con il Movimento 5 Stelle che, dopo le parole di Renzi in tv, sembra destinato a naufragare.

La situazione è ormai arcinota e si può riassumere grossolanamente così: la Costituzione dice che D’Alfonso è incompatibile ma non c’è nessuno che glielo fa notare e lo costringa a scegliere una delle due cariche.

Questo gravissimo vulnus (acuito dal pasticcio voluto di varare una legge elettorale che premia lo stallo e l’ingovernabilità) deriva dal fatto che l’organo competente a imporre la scelta al senatore-presidente, cioè la giunta per le elezioni del senato, non si è ancora costituita e non si costituirà a breve.

L’incompatibilità di fatto si potrebbe prolungare ancora per molto, soprattutto se, come successo, la giunta per le elezioni del consiglio regionale ha persino dichiarato -con sfrontata leggerezza- la legittimità della posizione di D’Alfonso.

Openpolis per esempio ha scritto: «Nei casi di incompatibilità costituzionale però, possiamo già parlare di un abuso del regolamento per mantenere il doppio incarico il più a lungo possibile. Situazione nota è quella del governatore della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso (Pd), che ha più volte sottolineato la sua volontà di mantenere la carica di presidente di giunta finché il regolamento glielo consente».

E da qualche giorno D'Alfonso non è più l’unico presidente di Regione incompatibile: a lui si è affiancato il vincitore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Chi risolverà prima l’incompatibilità?

Questa mattina in Senato Di Nicola ha ricordato che già due settimane fa «abbiamo assistito a un fatto paradossale e scandaloso» e il Consiglio regionale abruzzese si è dovuto fermare per gli impegni romani del presidente -senatore .

D’Alfonso, prendendo parola al Consiglio regionale dell’Abruzzo, ha avvisato i colleghi che non avrebbe potuto presenziare per tutta la durata dei lavori per recarsi a Roma in Senato: «con trasparenza, vi rappresento che devo andar via. Non perché me lo chiede mia moglie, ma per andare a Palazzo Madama» .

Risultato? Con l’assenza di D’Alfonso è venuto a mancare il numero legale e la seduta è stata rinviata.

«Le attività del Consiglio regionale sono bloccate per le ambizioni di un uomo politico in una regione che ha bisogno di risolvere le proprie emergenze», ha continuato Di Nicola contestando « il degrado istituzionale che la doppia poltrona sta causando».

Di Nicola ha ricordato nell’aula del Senato che qualche giorno fa la Giunta per le elezioni, grazie ai voti della stessa maggioranza di D’Alfonso, non ha rilevato cause di incompatibilità con buona pace dell’articolo 122 della Costituzione, secondo cui: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento”.

Da qui l’invito del senatore pentastellato rivolto direttamente a D’Alfonso di rimuovere l’incompatibilità. Stessa richiesta è stata avanzata anche agli organi del Partito Democratico: «serve un gesto di buon senso per restituire decoro e un buon governo».