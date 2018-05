Fioccano nomine e promozioni: D’Alfonso non si ferma e sceglie chi fa carriera  

ABRUZZO. Secondo i più avrebbe dovuto lasciare la Regione già da due mesi, secondo lui, invece, no e può restare ancora. Nel frattempo aumentano scelte e atti che potrebbero condizionare il futuro e le prossime amministrazioni regionali. Così D’Alfonso non si ferma davanti a nulla e fa le sue scelte ormai a mandato scaduto per incompatibilità.

Domani doveva esserci il consiglio regionale nel quale si sarebbe aperta la discussione anche sul parere espresso dalla giunta per le elezioni ma per la seconda volta in poche settimane il presidente Di Pangrazio lo ha rinviato di 5 giorni.

Intanto fioccano incarichi e si muove personale anche in mobilità da altri enti creando non poco malumore a chi magari è in graduatoria e anche così si vede scavalcare.

Tra i tanti effetti collaterali anche una parte di contenzioso in più dovuto al “metodo D’Alfonso” ma di questo ne parleremo poi.

Nella seduta del 30 aprile della Giunta regionale d'Abruzzo sono state approvate sette delibere riguardanti il «rafforzamento della dotazione organica».

L'architetto Pierpaolo Pescara - proveniente dal Comune di Pescara - è stato nominato direttore del Dipartimento Opere pubbliche.

Nei giorni scorsi erano stati nominati anche i direttori di altri Dipartimenti: Angelo Muraglia (Sanità), Piergiorgio Tittarelli (Lavoro e sviluppo economico), Emidio Primavera (Trasporti), Antonio Di Paolo (Agricoltura e pesca), Francesco Di Filippo (Cultura e turismo), Stefania Valeri (Avvocatura).

Alla direzione generale è stato confermato Vincenzo Rivera, il Dipartimento Risorse e organizzazione è tuttora diretto da Fabrizio Bernardini.

Inoltre, la Giunta ha posto a capo del servizio Assistenza farmaceutica e trasfusionale - Innovazione e appropriatezza la dottoressa Emanuela Grimaldi, proveniente dalla Asl di Teramo.

Quindi sono stati elevati alla responsabilità dirigenziale ex art. 22 l.r. 77/1999 Raimondo Pascale, al servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario; Bernardo Serra, che coordinerà il servizio territoriale per l'agricoltura Abruzzo Est (Teramo); Sabrina Di Giuseppe - dottoressa di ricerca in servizio nella Regione Abruzzo - che dirigerà il servizio Gestione e qualità delle acque.

E' stata anche attivata la procedura per un potenziamento dell'apparato tecnico attraverso l'inserimento con contratto a tempo indeterminato di 12 unità - tutte già in servizio presso l'ente da oltre dieci anni - mediante misure di superamento del precariato ex art. 20 D. lgs. n. 75 del 25/5/2017 (legge Madia).

Altre tre figure verranno contrattualizzate a giugno nei settori della Protezione civile, dei trasporti e dell'informatica.

Infine, l'Arta Abruzzo è stata autorizzata all'assunzione di un dirigente a tempo determinato per potenziare l'organico dell'agenzia.