Bussi “processo anomalo”. Il Fatto torna sui misteri irrisolti: «Gerardis fece il nome di Legnini»  

ABRUZZO. «I pm dissero che tutto era già deciso e di averlo saputo da persona più in alto del ministro. Io pensai a lui». Sono le parole di Cristina Gerardis, avvocato dello Stato che ha seguito il processo di Bussi sulla maxi discarica contro Montedison, la quale ben due anni fa venne sentita dal procuratore generale della Cassazione.

Nel lungo interrogatorio, nell’ambito dell’inchiesta sul processo anomalo, la pressione sui giudici popolari da parte del togato Camillo Romandini (accuse archiviate in sede penale) e le voci che parlavano di sentenza già nota almeno un mese prima della sua lettura in aula, la Gerardis raccontò quanto a lei noto per aver frequentato molti dei personaggi che ruotavano intorno al processo, compresi avvocati, pubblici ministeri, investigatori ed il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, che durante le fasi finali di quel processo la volle come direttore Generale.

A distanza di quattro anni dalla sentenza e tre anni dalle prime rivelazioni di “anomalie”, il Fatto Quotidiano ritorna sull’argomento puntando lì dove nei primi articoli inchiesta l’argomento era rimasto sfumato e cioè l’eventuale ruolo avuto da Giovanni Legnini, vice presidente del Csm.

Il suo ruolo nel processo o di suoi eventuali colloqui con i pm Anna Rita Mantini e Giuseppe Bellelli (oggi vice procuratore aggiunto di Pescara la prima, e capo della procura di Sulmona il secondo).

Nell’estate 2016 il procuratore generale della Cassazione -scrive nell’articolo Antonio Massari- chiede conto a Gerardis di un incontro che si è tenuto il 4 dicembre 2014, a venti giorni dalla sentenza, in uno studio legale, tra i pm che conducevano il processo sulla discarica di Bussi, l’avvocato dello Stato e alcune parti civili.





Fu in quella sede che i pm riferirono una notizia che ai più parve incredibile: «i pm Giuseppe Bellelli e Annarita Mantini» , riassume Il Fatto raccontando il senso dell’annuncio dei pm riportato da Gerardis nel suo racconto, «dissero che era tutto inutile e che avremmo perso. Abbiamo chiesto come facessero a saperlo e la dottoressa Mantini ha detto che ne avevano avuto certezza da una persona più importante del ministro di giustizia. Come ho interpretato questa frase: ho ritenuto che si riferissero al vice presidente del Csm Legnini».

Si tratta di una semplice deduzione dell’ex direttore generale Gerardis che oggi ritornano d’attualità proprio alla luce di polemiche, tutte interne al Csm, e che partono proprio dal procedimento disciplinare in corso al giudice Camillo Romandini e al cambio del collegio giudicante avvenuto in corsa e contestato dai magistrati estromessi.

Il Fatto ha sentito Giovanni Legnini che è stato chiaro e lapidario su diversi punti.

«Abbiamo chiesto a Legnini se abbia mai discusso con i pm Bellelli e Mantini, o con il giudice Romandini del processo», riporta Massari nell’articolo. «Non ho mai parlato con i magistrati – risponde Legnini – degli esiti del procedimento Bussi». Il vicepresidente del Csm è categorico: «È certo che non sia io la ‘persona più importante del ministro’ a cui qualcuno ha voluto riferirsi».

Poi aggiunge: «Ho sempre avuto in grande considerazione il lavoro straordinario dei pm e sono sempre stato dalla parte dei cittadini e non degli inquinatori». Legnini rivendica il suo impegno sul risanamento della discarica di Bussi: «Da parlamentare – puntualizza – riuscii a ottenere importanti risorse sia per disinquinare le sorgenti, lavori poi realizzati in tempi rapidissimi, sia per lo stanziamento di 50 milioni, purtroppo ancora inutilizzato».

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

E sul procedimento disciplinare a Romandini in corso dice: «ho da subito comunicato al consigliere Antonio Leone di non voler presiedere quel collegio giudicante». Il motivo? «Proprio perché me ne ero occupato da parlamentare». E sul fascicolo pendente precisa: «Il dibattimento non è ancora stato aperto e il collegio è quello titolare, al quale era stato assegnato, come era obbligatorio fare».

Nessun ruolo nella vicenda del 4 dicembre 2016 e nelle vicissitudini dell’inchiesta su Bussi: «Mere congetture – conclude – poiché i miei comportamenti sono sempre stati trasparenti e rispettosi dei miei doveri istituzionali».

Rimane il fatto, accertato e confermato da moltissimi testimoni, che in quello studio legale di Roma i pm annunciarono che avrebbero perso, come effettivamente avvenne, e di averlo saputo da qualcuno più importante del ministro della giustizia.

A chi si riferivano? Non lo hanno mai detto nei 4 anni trascorsi.