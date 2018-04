Sistema informatico pronto soccorso, Tar blocca l’aggiudicazione a Dedalus

ABRUZZO. Il Tar Abruzzo ha accolto (in parte) il ricorso della S.In.Co.S: l’Asl di Pescara, dunque, dovrà rivalutare i punteggi ed annullare l’aggiudicazione avvenuta in favore della società Dedalus nei mesi scorsi.

La procedura aperta era stata avviata a fine 2016 per la ricerca di un sistema informatico per la gestione unificata dei Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

La procedura era stata aggiudicata a Dedalus, nota in regione per quello che è stato per anni un vero e proprio ‘fantasma’ (copyright D’Alfonso).

La storia travagliata ed il nome di Dedalus è legata ad un corposo progetto che avrebbe dovuto creare una rete informatica per digitalizzare buona parte della sanità regionale e le cartelle cliniche.

Una sorta di centrale di elaborazione di tutti i dati sanitari abruzzesi, compreso il fascicolo sanitario digitale dei pazienti.

Un «progetto che avrebbe fatto bene alla sanità» come ha detto il presidente D’Alfonso in un Consiglio regionale subito dopo la sua elezione nel 2014 e che avrebbe potuto far risparmiare milioni di euro se solo fosse stato avviato davvero nel 2006 come programmato dall’Arit, la società informatica della Regione, più che un fantasma un buco nero dove ogni cosa viene risucchiata e sparisce senza una ragione.

Così è stato anche per Dedalus che ha incrociato sulla sua strada una infinità di ombre e sospetti, uno scandalo abruzzese dalle gravissime conseguenze pubbliche di cui nessuna magistratura si è mai voluta interessare lasciando che la cosa si incancrenisse e divenisse come una valanga che scivola giù e travolge tutto.

E prima di arrivare a valle la valanga ha trovato il gigante D’Alfonso che ha provato a fermarla, riuscendoci persino.

Così, dopo aver denunciato quello che per lui era uno scandalo indegno (riferibile alle gestioni Del Turco e Chiodi), D'Alfonso ha fatto calare il silenzio rendendo difficile controlli pubblici e intavolando una trattativa con la stessa società Dedalus. Da quello che si è capito si è scoperto che le responsabilità del privato non erano poi tante avendo avuto in sorte di incrociare una amministrazione pubblica (la Regione) bella incasinata, distratta, poco interessata e disorganizzata che ha di fatto bloccato «l’innovativo progetto» (nel 2006).

Poi tre anni dopo D’Alfonso annuncia di aver risolto tutto.

Come?

Dando altri soldi al privato che non era riuscito ad onorare il contratto di appalto.

Appena pochi giorni fa l’ultima riunione.

Che si sono detti e cosa hanno pianificato?

Chissà.

Se è tutto risolto allora tra un pò fiorirà con 12 anni di ritardo l’agognato fascicolo elettronico e chissà quanto all’avanguardia.

Ignote anche le spese aggiuntive per gli eventuali (e speriamo doverosi) aggiornamenti software.

Da quello che si è potuto apprendere (con la trasparenza che la Regione ha concesso) la vicenda “fantasma Dedalus” è stata causata da una serie di responsbilità, forse, equamente ripartite tra società e Regione; la soluzione trovata è stata che la società avrebbe dovuto risolvere e realizzare il progetto rendendolo operativo.

In cambio la Regione ci ha messo pure un altro milione facendo pagare a tutti noi l'indubbio danno erariale e incapacità amministrativa.







Quella del ricorso al Tar è, però, un’altra storia che solo temporalmente si sovrappone all’altra.

La seconda classificata, ovvero la S.In.Co.S, ha impugnato l’aggiudicazione della Asl di Pescara perchè la commissione avrebbe dovuto escludere dalla procedura di gara la ditta NBS che non si è presentata alla prova pratica del sistema operativo offerto, in violazione di quanto prescritto dal disciplinare.

Ma questa mancata esclusione avrebbe prodotto «una distorsione della procedura delle offerte di valutazione nel loro complesso».

La stessa linea è stata sposata dai giudici del Tar secondo cui il «ricorso appare fondato».

Nella sentenza si fa notare la coincidenza dei giudizi espressi da tutti e tre i commissari di gara, e quindi la violazione delle modalità procedurali per lo svolgimento della valutazione delle offerte mediante il metodo del confronto a coppie.

«La straordinaria e del tutto inusuale coincidenza dei voti numerici attribuiti dai 3 commissari», scrivono i giudici, «depone per un avvenuto dibattito collegiale tra i medesimi e per l’espressione di valutazioni finali che sono appunto il frutto di tale confronto e mediazione collegiale tra loro».

La seconda classificata non contesta il fatto che alla fine della valutazione sia possibile verificare come abbia votato ciascun commissario, ma che durante le operazioni di confronto a coppie il voto non dovesse essere collegiale ma individuale.

E anche secondo i giudici è andata così: «la metodologia era proprio in tali termini richiamata anche dal disciplinare di gara, che prevedeva appunto espressamente che le votazioni delle coppie fossero fatte da ciascun commissario singolarmente e poi tra loro sommate, sicchè le modalità “collegiali” con cui sono state espresse i voti da parte dei commissari hanno anche violato la previsione del disciplinare stesso».

A questo punto la Asl di Pescara deve ripetere la valutazione delle offerte ammesse applicando correttamente il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida e secondo il disciplinare, «e in particolare assicurando che i confronti siano effettuati singolarmente da ciascun commissario».

Magari però il risultato sarà sempre lo stesso.