Torna per 3 anni collegamento con Croazia: a maggio la gara d’appalto

PESCARA. Un milione l'anno per tre anni per riaprire il collegamento Abruzzo-Croazia.



A maggio l'avvio della gara d'appalto. In un incontro nella sede della Giunta regionale a Pescara sono state definite le fasi di lavoro relative al bando della Regione per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo veloce passeggeri su questa tratta.

Presenti il presidente Luciano D'Alfonso, il direttore generale Vincenzo Rivera, il segretario particolare del presidente Enzo Del Vecchio, i funzionari del settore trasporti, il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il consigliere comunale pescarese Riccardo Padovano e i rappresentanti di Confindustria, Camera di commercio Chieti-Pescara e Capitaneria di porto.

Durante la riunione è emerso che il bando di gara è in fase di ultimazione e che la gara d'appalto potrà essere avviata nel mese di maggio, riferisce la Regione.

Per la valorizzazione turistica dei porti di Pescara e Ortona, la Regione ha messo in campo risorse pari a un milione l'anno per tre anni.

Il presidente D'Alfonso ha anche proposto un tavolo di confronto in diretta streaming con tutti gli stakeholder per raccogliere i suggerimenti degli operatori del settore.

Elementi premianti del bando riguarderanno l'esperienza degli operatori e l'entità del marketing turistico a favore della Regione.

«Dobbiamo bruciare le tappe per riavviare un collegamento fondamentale per l'economia abruzzese - ha detto D'Alfonso - perché il raccordo tra le due sponde dell'Adriatico è funzionale non solo al turismo ma anche nell'ottica del disegno macroregionalista».