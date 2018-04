Vulnerabilità sismica delle scuole, entro agosto i dati. A che punto sono le rilevazioni?

ABRUZZO. Le indagini di vulnerabilità sismica delle scuole dovranno essere rese note entro agosto 2018. A che punto si è in Abruzzo?

Gli istituti della regione stanno svolgendo le indagini?

A chiederlo è il deputato del Movimento 5 Stelle che ha protocollato una interrogazione al Ministero dopo il nuovo episodio sismico che ha colpito il centro Italia la mattina del 10 aprile e che qualche apprensione ha fatto scatenare anche in Abruzzo, soprattutto nel Teramano. Le scuole sono rimaste aperte ma i genitori sono tornati a chiedersi se gli edifici siano sicuri.

«Vogliamo sapere se le scuole della nostra regione sono sicure» affermano i portavoce parlamentari del M5S abruzzese nell’interrogazione al Ministero. (Avranno risposte?)

Dopo aver analizzato i dati, ed aver appreso che molte scuole del territorio non sono sicure, proprio i 5 Selle nella scorsa legislatura hanno presentato un emendamento al Decreto Legge 9 febbraio 2017, a prima firma Gianluca Vacca, che estende l’obbligo per le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente dell’edilizia scolastica a tutte le scuole del territorio italiano situate delle zone a maggior rischio sismico e non solo nelle zone del cratere, come previsto in precedenza.

Sempre nell’emendamento Vacca era prevista una tempistica precisa che termina a agosto del corrente anno e la conseguente pubblicazione dei risultati delle indagini sul sito dell’istituzione scolastica.

Ma le scuole stanno eseguendo quanto previsto?

A livello regionale, un quarto delle nostre scuole viene classificato come “Non progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica”.



Un istituto scolastico su tre si trova in zone ad elevata sismicità e soltanto l’8% è stato progettato secondo la normativa antisismica. Due terzi delle scuole non possiedono la certificazione di agibilità statica.

E sempre il Movimento 5 Stelle ha mostrato i dati sull’antisismicità dai quali è emerso come la maggior parte degli edifici scolastici della regione non lo sia. A livello regionale, un quarto delle nostre scuole viene classificato come “Non progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica”.

A Pescara (zona sismica 3, bassa) circa l'80%, a Teramo (zona sismica 2, medio-alta) l'87%, a L'Aquila, (zona sismica 2, medio-alta) nonostante il sisma del 2009, il 70% e a Chieti (zona sismica 2, medio-alta) addirittura il 100%.

Il dato non è molto differente se si allarga lo spettro a tutto il territorio provinciale, con l'aquilano che arriverebbe a circa il 60% di scuole “Non adeguate”.

Tra gli altri comuni più grandi, Avezzano (in zona sismica 1, la più alta) sembrerebbe avere più della metà degli edifici scolatici “Non adeguati”, mentre a Nereto (zona sismica 2), uno dei comuni in una situazione più a norma, 'solo' il 33% viene classificato come “Non adeguato”.

LA MANUTENZIONE

Secondo gli ultimi dati disponibili, che arrivano fino al 2017 , la spesa media a edificio per la manutenzione straordinaria infatti in Abruzzo è stata di 2.417 euro contro i 16.238 euro della media nazionale mentre per l'ordinaria manutenzione di 222 euro contro i 6.908 del dato nazionale.

Ci sono poi tutta una serie di dati che riguardano altri aspetti della sicurezza come gli impianti elettrici, i collaudi, l’agibilità dove pure gli edifici abruzzesi non brillano per efficienza.