Sanità. Tavolo di monitoraggio, Paolucci è orgoglioso ma racconta la mezza verità che gli conviene

ABRUZZO. L’assessore alla Sanità festeggia per i risultati al tavolo di monitoraggio del ministero ma c’è anche chi chiede di volare un pò più bassi.

Secondo Paolucci la sanità abruzzese avrebbe superato l'esame più difficile: i Lea (Livelli essenziali di assistenza) sono infatti saliti a 189, ben ventinove punti sopra la soglia della sufficienza; il piano per realizzare il Dea di II livello, cioè il super ospedale condiviso tra Pescara e Chieti, può andare avanti; infine l'ospedale di Sulmona va verso la deroga, quindi Ostetricia non chiuderà.

«Siamo consapevoli che molto ci sia da fare e in questo siamo costantemente impegnati per tutelare al meglio il diritto alla salute dei cittadini della nostra regione, lasciando al nulla i "disfattisti/populisti" che "giocano" sui temi della salute», dice Paolucci.

Ma come spesso accade in occasione del tavolo di monitoraggio non tutto quello che accade nel corso della riunione viene raccontato e non sarebbero mancati nemmeno imbarazzanti minuti di silenzio.

L’opera di disinfomazione e di selezione delle informazioni da propinare ai cittadini è scientifica e Paolucci dimentica che parla ufficialmente in veste di esponente di una istituzione pubblica e non di semplice politico al quale -chissà perchè- poi di solito si perdonare qualche esagerazione.

E’ un cliche già visto che si ripete uguale anche dopo le elezioni segno che Paolucci ed i suoi non credono che questo modo di fare possa in qualche modo essere deleterio.

Parlare di trionfi in campo sanitario è sempre molto delicato nel nostro paese e ancor più oggi in Abruzzo dopo le invasive operazioni di “ristrutturazione” lacrime e sangue. Specie oggi che gli abruzzesi di confrontano quotidianamente con vere difficoltà che nessuna mezza verità può cancellare o addolcire.



Eppure c’è chi racconta di diversi momenti di imbarazzo e lunghe attese alla ricerca di risposte da parte dei tecnici regionali e di dati mancanti o insufficienti. Ancora una volta molte delle criticità segnalate in passato non sono state risolte.

Già quattro mesi fa proprio i tecnici del Ministero rilevavano un’insufficienza di governance da parte della Regione, una mancata definizione del piano di fabbisogno di personale medico, dati di bilanci in negativo certificati, spesa farmaceutica fuori controllo e criticità sull’accreditamento delle cliniche private.

Come è stato aggiustato il tiro in pochi mesi?

Mauro Febbo fa notare che i numeri e dati riferiti ai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) sono del tutto inesistenti e non riscontrabili in nessun report ufficiale sanitario «se non nelle fantasie, illusioni e miraggi che questo esecutivo regionale cerca di far credere agli abruzzesi. Tutti sappiamo invece come la sanità abruzzese vive una situazione ed una realtà ben diversa e molto lontana da quella raccontata da Paolucci».

Sempre Febbo vorrebbe sapere con quale staff Paolucci si è presentato al Ministero visto che tutt’oggi la struttura regionale è priva di un Direttore effettivo e se Muraglia, presente a Roma al Tavolo interministeriale, era a carico della Regione o della Asl di Chieti.

«Anche questa volta attenderemo di leggere impazienti la relazione rimessa dai tecnici del Tavolo di Monitoraggio sperando che non passi ulteriori quattro mesi e svariate richieste ufficiali, che spesso devono tramutarsi in minacce, prima di avere il documento».

Ma non è solo il centrodestra a nutrire dubbi su quello che realmente sia accaduto a Roma.

Angelo Bucciarelli (Pd) da tempo in contrasto col partito, anche sulla materia sanitaria, si chiede com'è stato possibile questo miglioramento negli ultimi 4 mesi, visto che, nel frattempo, l'assessore alla sanità è lo stesso, il direttore della sanità non c'è più, sostituito da un facente funzioni («che manco si è presentato al tavolo, perché nulla sa»), il quale ha delegato a partecipare al tavolo il precedente direttore, artefice del disastro, come esperto?

«Di cosa ha da essere orgoglioso Paolucci, alla fine del suo mandato?», domanda ancora Bucciarelli. «Degli Ospedali nuovi che dovevano essere costruiti e di cui nulla si sa, della presa per i fondelli sull'emodinamica a Vasto, dell'ospedale di area disagiata di Atessa in alto mare, del declassamento di Gastroenterologia e Urologia di Vasto, della tac 64 strati che non viene impiantata, del mancato hospice a Gissi, dei Pronto Soccorsi che scoppiano, della carenza di personale e delle liste d'attesa infinite? È forse orgoglioso, Paolucci, delle tasse che non vengono abbassate nonostante si sia fino di pagare la prima cartolarizzazione? O forse è orgoglioso del super ticket che paghiamo per ogni prestazione?»

Tra qualche mese quando sarà disponibile il verbale potremo conoscere l’altra metà della verità che Paolucci oggi nega agli abruzzesi.