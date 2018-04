D’Alfonso presidente-senatore: «sarò in Parlamento e se supero velocità pagherò la multa»

L’AQUILA. Un impegno in Consiglio regionale ed uno in Senato.

Oggi giornata particolarmente frenetica per il presidente-senatore Luciano D’Alfonso che nel primo pomeriggio stava a L’Aquila per l’assise regionale e alle 18.30 aveva appuntamento in Parlamento.

Difficile far conciliare le due cose e magari anche per questo la legge prevede l’incompatibilità. Ma in aula il dibattito sulle dimissioni mancate si è fatto rovente e a tratti feroce quando dai banchi della minoranza si sono levate voci ferme sulla forzatura in atto da parte di D’Alfonso e Sara Marcozzi (M5s) ha parlato di «istituzioni tenute in ostaggio».

«Oggi sarò a Roma», ha detto D’Alfonso alle 16.

«Vi rendo certo che vado a Roma con la velocità che il codice della strada consente e se sforo mi faccio carico della sanzione».

D’Alfonso, dunque, non ha escluso che la partenza in ritardo per la Capitale, proprio a causa dell’impegno da presidente, possa chiedere un trasferimento veloce, anche superiore alle norme consentite.

Ma lui stesso ha ricordato che non è una novità: «è successo 47 volte (di aver preso multe, ndr), una trentina di volte ho pagato e per altri 17 casi c’è un contenzioso, perchè anche quella è una possibilità che mi dà l’ordinamento».

Le carte però smentiscono le cifre forse troppo approssimate.

Secondo quanto scritto qualche mese fa da PrimaDaNoi.it, grazie ad un rendiconto inviato proprio dall’ufficio di presidenza, dal momento della sua elezione e fino a settembre 2017, il presidente (o meglio, la macchina a lui assegnata) aveva collezionato ben 63 multe per una cifra che oscilla tra i 6.500 e i 10.400 euro (a seconda dei tempi di pagamento scelti).

Dunque o D’Alfonso ne ha dimenticate 16 o queste non le ritiene a lui ‘imputabili’.

Ondivaga anche la posizione del governatore in merito alle multe.

Nel 2015, a pochi mesi dalla sua elezione, quando si scoprì dopo molti mesi che venivano stilati verbali ‘a manetta’ alle auto troppo veloci, lo stesso D’Alfonso disse pubblicamente: «Mi impegno formalmente a non farlo accadere mai più ma non so quanto questo possa essere significativo».

Oggi, invece, dice: «se capita pago di tasca mia».

Che siano le dimissioni o il limite di velocità le regole possono essere “superate” in velocità.

Non si hanno invece indicazioni precise su mezzo utilizzato e autista del neo senatore.

D’Alfonso ha sempre detto, pubblicamente, di non aver mai chiesto all'autista della Regione di spingere il piede sull'acceleratore «anche perchè, quando viaggio, cerco di utilizzare il poco tempo a disposizione per studiare i dossier e preparare le riunioni di lavoro».

Chissà se il nuovo autista sarà altrettanto veloce o magari contenuto nei limiti.

E per tornare a Roma, D’Alfonso si è augurato che «nasca un governo che faccia gli interessi degli abruzzesi. Io non mi risparmierò. Personalmente vi riferirò tutto il lavoro che farò al Senato e spero che nasca un governo nel più breve tempo possibile».