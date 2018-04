Processo Mare-Monti: assente supertestimone Cantagallo

PESCARA. Ha inviato un certificato medico e non si è presentato in aula, davanti al tribunale collegiale di Pescara, Giuseppe Cantagallo, il supertestimone del processo Mare-Monti, procedimento che è frutto dell'inchiesta del 2008 sulla mancata realizzazione della variante di 12 chilometri nel comune di Penne.

Tra gli imputati, inizialmente, figuravano il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso e gli imprenditori Carlo, Alfonso e Paolo Toto. Dopo l'intervenuta prescrizione, sono rimasti in piedi solo gli illeciti amministrativi, che chiamano in causa le imprese gestite dal gruppo Toto e da Carlo Strassil.

I legali di D'Alfonso, in seguito alla sentenza del 24 aprile del 2017, hanno presentato appello contro la prescrizione, con l'obiettivo di ottenere un giudizio di assoluzione nel merito.

Una scelta, forse, irrituale perchè i giudici di appello dovranno decidere se assolvere nel merito il presidente-senatore senza la sua effettiva partecipazione al processo peraltro in corso.

Sempre D'Alfonso ha denunciato un tentativo di estorsione, che si sarebbe consumato ai suoi danni, attraverso una e-mail inviatagli da Cantagallo il 16 novembre scorso.



Per questa vicenda Cantagallo ha ricevuto un avviso di garanzia con l'accusa di tentata estorsione.

Per quanto riguarda l'udienza di questa mattina, il presidente del tribunale collegiale, Rossana Villani, ha rigettato la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai legali delle difese, che sulla base di varie argomentazioni di natura giuridica chiedevano l'estinzione del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti amministrativi. Subito dopo sono stati ascoltati i testimoni citati dal pm, alcuni dei quali sono gia' stati sentiti precedentemente e, quindi, sono stati chiamati a confermare le proprie dichiarazioni in seguito alla mutata composizione del collegio.

Tra i testimoni di oggi anche l'ingegnere Vincenzo Consalvo, un ex dipendente della Toto, che sollecitato dal pm e poi dal giudice a latere ha parlato di una telefonata della mattina del 9 luglio 2009 intercorsa con Cesare Ramadori, del cda della Toto Spa.

"Il presidente Ramadori - ha sostenuto Consalvo - mi disse che sul pc che mi era stato messo a disposizione c'erano cose strane. Mi chiese di liberarmi del pc ed io lo feci. Per me e' stata una cosa sciocca, perche' ho perso molti dati - ha aggiunto Consalvo -. Per lui c'erano cose strane, ma non per me".

Sul banco dei testimoni e' salito anche Raniero Fabrizi, all'epoca dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche di Roma, il quale ha disconosciuto la propria firma su alcuni avvisi di fatture. Altri due testimoni, l'ingegnere Paolo Cuccioletta, della societa' Archingroup, e il geometra Aurelio Di Renzo, hanno invece parlato dei vari passaggi relativi alle diverse fasi della progettazione e dei rilievi. Tra i testimoni, infine, anche l'ingegnere Dino Centorame, all'epoca responsabile delle adduttrici dell'Aca

L'udienza è stata aggiornata al prossimo 24 settembre, quando saranno ascoltati gli ultimi cinque testimoni dell'accusa.

Tra cui Cantagallo.

Tranne ulteriori colpi di scena.