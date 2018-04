Inchiesta su falso in delibera: mistero su chi c’era veramente in giunta quel giorno

ABRUZZO. L’inchiesta appena conclusa della procura di Pescara sulla delibera 367 del 2016 per i finanziamenti al Parco Villa delle Rose di Lanciano dovrebbe spingere (e forse lo farà anche ob torto collo) ad una riflessione su come è stata amministrata la macchina della Regione in questi anni e come siano state magari forzate certe procedure.

Sabato D’Alfonso (indagato insieme agli assessori che approvarono quel documento) in una conferenza stampa è tornato a parlare dell’inchiesta dicendo -tra le altre cose- che suo figlio Cetteo di 12 anni non aveva ben compreso le accuse.

Eppure D’Alfonso non è mai stato coinvolto in una inchiesta più semplice di questa per cui sarebbe bastato dire: «la procura di Pescara mi accusa di non essere stato presente nel momento in cui la delibera è stata approvata anche con il mio voto, io invece c’ero e ne ho le prove».





Nella delibera D’Alfonso viene indicato come presente e da qui l’accusa di falso ideologico.

Nella lunga conferenza stampa il presidente-senatore è però riuscito a non dire mai chiaramente se fosse davvero presente nel momento in cui la delibera si votava oppure no.

Con lui sono finiti dentro il filone giudiziario anche tutti gli assessori dati per presenti dalla delibera.







Una storia che forse regalerà qualche colpo di scena, se non giudiziario, almeno politico...

Sulla delibera ci eravamo già soffermati quando si ebbe notizia dell’avviso di garanzia e avevamo già notato come il documento fosse anomalo rispetto agli altri: molto più discorsivo e meno tecnico, nessuno stile amministrativo del documento rispettato, nemmeno quello linguistico, tanto che molte delle frasi ricordavano in maniera lampante il non comune eloquio del presidente.

L’ipotesi che la delibera fosse stata predisposta dal presidente in persona era avvalorata anche da un post su Facebook che, nel raccontare il finanziamento accordato al Comune di Lanciano, riportava alcuni stralci molto simili al documento. (Quel post -come tantissimi altri- è stato reso inaccessibili successivamente con una scelta apparentemente incoerente rispetto alle logiche “pubblicitarie” e di trasparenza che la pagina dovrebbe assolvere secondo l’autore).



La domanda allora è: davvero D’Alfonso ha predisposto la delibera lui stesso?

Perchè la consueta traccia “politica” (che spesso viene data agli uffici tecnici) questa volta non è stata trasformata in atto pubblico (delibera) secondo le forme e le metodologie consuete?

Per caso sono stati scavalcati gli uffici tecnici e quasi spodestati da un potere politico che spesso tenta prevaricazioni?

Quella delibera rispetta la forma dell’atto pubblico?









ASSENZE PIU’ ACUTE PRESENZE

Dalla delibera si evince che gli assessori Marinella Sclocco, Dino Pepe e Silvio Paolucci erano presenti insieme a D’Alfonso e a Donato Di Matteo. Tutti indagati insieme al segretario Fabrizio Bernardini.

Il documento non riporta peraltro l’ora e i minuti in cui c’è stata la votazione.

La procura dice che D’Alfonso non c’era (probabilmente lo hanno capito anche ascoltando alcune telefonate) ma potrebbe persino non essere l’unico al centro del dubbio, come pure risulta a PrimaDaNoi.it.

Il nome che balla, infatti, è quello di Donato Di Matteo.

Proprio sul principale dissidente si concentra un piccolo mistero: in un primo momento la procura non lo aveva indagato insieme agli altri per ragioni non note, mentre con la chiusura delle indagini il suo nome figura negli atti.

Perchè?

Di Matteo era realmente presente?





Dalla ricostruzione che abbiamo potuto fare con i nostri mezzi (con possibilità di testimonianze non del tutto genuine) la giunta attese per almeno 30-40 minuti D’Alfonso, impegnatissimo quel 3 giugno 2016.

Ci furono diverse telefonate tra il suo segretario Ruffini ed il presidente che di volta in volta aggiornava sulla propria posizione.

Di certo gli assessori Marinella Sclocco, Silvio Paolucci, Dino Pepe e Donato Di Matteo firmarono il “brogliaccio” (una specie di libro presenza con firma che attesta la presenza dei componenti della giunta). La presenza sul brogliaccio, però, non vincola la presenza alla votazione di ogni singola delibera (un assessore può non votare, uscire ed essere assente o votare contro).

Sul brogliaccio la firma di Di Matteo c’è ma si ricorda anche una grossa confusione che generò uno scontro proprio con al centro Di Matteo che non voleva attendere ancora il presidente D’Alfonso e contestava le modalità di svolgimento della giunta.

C’è chi ricorda che Di Matteo, dopo una quarantina di minuti, andò via e fino a quel momento non fu approvata alcuna delibera e D’Alfonso non c’era.

Allora se davvero Di Matteo non c’era perchè risulta presente nella delibera?

Chi realmente votò ed era presente?



Interpellato l’ex assessore (che ha consegnato le deleghe un anno fa e si è dimesso un mese fa con dimissioni in stand by da parte del Presidente) preferisce non parlare in attesa di essere ascoltato dal giudice, dunque non conferma e non smentisce.

Risulta però molto strano il suo assenso a quella delibera se è vero che ci fu uno scontro.

Strano anche che Di Matteo, che di lì in poi non voterà quasi più, si sia speso per un provvedimento che alcuni ricordano lui stesso contestò.

A parte questi piccoli misteri -che magari la procura chiarirà- sarebbe opportuno che si chiarissero una volta per tutte le modalità con le quali si forma la volontà dei componenti dell’organo che dovrebbe essere collegiale e, dunque, sintesi di più volontà singole.

Un argomento che non ha nulla di “penale” ma vitale per il funzionamento democratico delle istituzioni.

Bisognerebbe chiarire in che modo si preparano le delibere e chi le prepara se per caso -come pure ha confermato lo stesso D’Alfonso- non siano preparate con la consulenza dello studio Milia scavalcando i dirigenti regionali.

Bisognerebbe magari anche chiarire i motivi veri dei dissensi di Di Matteo e Gerosolimo che in giunta hanno sempre espresso voti contrari o assenze perseveranti.

Per caso contestano anche il metodo? E’ vero che molte loro proposte non arrivano in giunta per un sorta di ripicca e ostruzionismo? E’ normale tutto questo?

Ed in ultimo: gli assessori davvero possono votare come credono liberi da ogni condizionamento e secondo coscienza?