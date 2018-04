Regione Abruzzo: ma quali elezioni. Lolli pronto a varare la nuova giunta trasversale

ABRUZZO. Dall’opposizione si invocano le dimissioni dell’incompatibile presidente-senatore Luciano D’Alfonso e il ritorno alle urne e la maggioranza risponde con un rimpasto di giunta, segnale che la volontà è quella di andare avanti.

Per quanto non si sa ma almeno si lanciano ami che potrebbero essere molto utili nella prossima campagna elettorale.

Così dopo le dimissioni di Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo la giunta D’Alfonso è pronta a due nuovi ingressi.

Uno sarebbe quello di Mario Mazzocca, il più ‘mobile’ della squadra di governo, versatile a seconda delle esigenze degli altri.

Nel 2015, quando arrivò in giunta Andrea Gerosolimo, fu proprio Mazzocca quello messo da parte: lasciata la poltrone di assessore gli venne ritagliata la posizione di sottosegretario alla presidenza, concedendogli di continuare a poter gestire la materia ambientale.

Così l’allora sottosegretario Camillo D’Alessandro divenne coordinatore di maggioranza. In due anni e mezzo parecchie cose sono cambiate: non solo D’Alfonso è diventato senatore ma D’Alessandro è deputato (incompatibile con la carica di consigliere), Gerosolimo ha sbattuto la porta e Mazzocca torna ‘titolare’.



C’E’ POSTO PER GIORGIO D’IGNAZIO

L’altro neo assessore dovrebbe essere Giorgio D’Ignazio: oggi pomeriggio il vice presidente Giovanni Lolli annuncerà il suo ingresso in maggioranza, ma pare che per l’ex esponente dell’opposizione sia in caldo qualcosa di più: delega al Turismo.



Esattamente un anno fa proprio D’Ignazio aveva assicurato «non passo alla maggioranza» ma qualcosa (o qualcuno) deve avergli fatto cambiare idea.

Il consigliere teramano, infatti, finora era nelle fila delle opposizioni, ma si è candidato alle recenti politiche con Civica Popolare, il movimento fondato dal ministro uscente della sanità Beatrice Lorenzin, dopo le esperienze del nuovo centrodestra e di Alternativa Popolare che a Roma hanno governato con il centrosinistra.

Non a caso, alla conferenza stampa parteciperanno l'ex sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli (ex Forza Italia), lo stesso D'Ignazio e l'ex parlamentare di Alternativa popolare Paolo Tancredi.

Proprio Chiavaroli e Tancredi avrebbero lavorato intensamente nelle ultime settimane per portare a compimento l’operazione.

Ma già l’anno scorso D’Alfonso faceva prove di intesa con Ncd ed aveva conferito a D’Ignazio un incarico di 9 mesi di collaborazione con la Presidenza della Giunta per il rilancio delle attività produttive nei comuni del teramano e dell’aquilano ricompresi nel cratere sismico.

Proprio in quella occasione disse che sarebbe rimasto in minoranza, ed in effetti vi è rimasto per un anno.



«UNA OPERAZIONE POLITICA MOLTO SERIA»

A differenza di Mazzocca, che in pratica in questa legislatura ha sempre lavorato nella squadra di governo, vuoi da assessore o da sottosegretario, quella di D’Ignazio rischia di essere una nomina brevissima, al massimo un anno, se dovesse andare in porto il piano dalfonsiano di tornare alle urne nel 2019.

Ma come ha spiegato Lolli, che si è ritrovato a dover gestire il tutto, l’arrivo di D’Ignazio ha tutto un altro significato: un suggello dei nuovi assetti amministrativi, anche in vista delle prossime elezioni regionali.

Interpellato dall'Ansa, il vice presidente ha spiegato che si tratta «di una operazione politica molto seria, di ampio respiro, di allargamento del centrosinistra che guarda lontano, a questo fine legislatura ma anche alla prossima sfida delle elezioni regionali».





E LE DIMISSIONI DI DI MATTEO E GEROSILIMO?

Lolli dovrebbe fare il punto anche sulle dimissioni dei due assessori regionali Andrea Gerosolimo e Donato Di Matteo.

Già, che fine hanno fatto quelle dimissioni? I due le hanno protocollate un mese fa e a quel punto il presidente D’Alfonso le avrebbe dovute accettare o rifiutare.

Pare però che siano rimaste in sospeso.

Magari oggi Lolli chiarirà anche sul punto.

Così come, sempre il vicepresidente, potrebbe dare indicazioni sulla data delle elezioni.

Un epilogo legato alle dimissioni di D'Alfonso dalla presidenza della Regione.

E torniamo sempre lì.