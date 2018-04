«D’Alfonso? Presente». Ma era falso. Chiuse le indagini sulla «bugia» nella delibera

ABRUZZO. Falsità ideologica, commessa con la volontà e la consapevolezza di attestare il falso in un documento pubblico e importante come una delibera di giunta regionale.

I carabinieri del Noe hanno chiuso le indagini sull'appalto della Parco delle Rose a Lanciano che vedono indagati buona parte della giunta regionale (gli assessori Pepe, Sclocco, Paolucci, Di Matteo) oltre al segretario di Giunta Fabrizio Bernardini e l'ex membro dello staff Claudio Ruffini.

Sono tutti corresponsabili del presunto reato contestato dalla procura di Pescara in capo al Presidente della giunta Luciano D'Alfonso accusato del reato di falso ideologico.

Nuove grane giudiziarie, dunque, per il neo senatore e ancora presidente della Regione che, secondo uno dei tanti stralci delle indagini partite dalla procura dell'Aquila, avrebbe consigliato, convinto e magari imposto ai membri della giunta di attestare falsamente la sua presenza per l'approvazione della Delibera numero 367 del 3 giugno 2016.

Una delibera sulla riqualificazione e realizzazione del parco pubblico Villa delle Rose di Lanciano. Si trattava di una seduta straordinaria della giunta che si tenne nella sede della Regione Abruzzo di viale Bovio a Pescara dove erano presenti tutti tranne il presidente.





Secondo la Procura che avrebbe in mano diverse prove (tra cui intercettazioni), D’Alfonso in una conversazione con Ruffini si sarebbe accordato per far risultare comunque la sua presenza.

Le indagini sono concluse ed ora gli indagati potranno presentare memorie o richiedere di essere interrogati per fornire nuove prove o nuove versioni sui fatti (entro 20 giorni).



La notizia è stata diffusa in maniera non comprensibile ai più dallo stesso presidente sulla sua pagina Facebook e lui riassume quella giornata così:



«L’assunzione di quell’atto è avvenuta - come si dimostrerà per tabulas - in una giornata di intenso lavoro coincidente con la responsabilità istituzionale che mi vedeva impegnato nel corso della mattinata a Roma, a Palazzo Chigi e presso l’ambasciata americana, nel primissimo pomeriggio in un impegno elettorale a Collecorvino e, a seguire, lo svolgimento istituzionale della Giunta regionale per l’approvazione della delibera citata, per poi riprendere un percorso politico-istituzionale incontrando amministratori e cittadini a Francavilla, Lanciano e Manoppello. L’ipotesi di lavoro della Procura pescarese pertanto mi vedrà impegnato a favorire e far acquisire ogni utile informazione e documentazione che permetta alla magistratura di pervenire alla verità incontrastata certificante l’assoluta correttezza e liceità delle attività svolte anche in questo caso dal sottoscritto, dai componenti della Giunta e dai collaboratori interessati dal procedimento».

Intanto il procedimento affidato al pm Rosaria Vecchi è solo uno dei tanti filoni separati di indagine che si avviano a vari destini tra cui magari anche qualche archiviazione.

Tra quelli noti e che in qualche modo coinvolgono il neo senatore a Pescara ci sono le indagini che riguardano l’appalto del parco del Lavino, quello dei contributi all’Ater di Pescara e rimarrebbe ancora in piedi l’inchiesta molto delicata su PescaraPorto la società della famiglia di Milia, difensore volontario di D’Alfonso.

A L’Aquila persistono tra i vari filoni pure quelli smembrati e affidati a vari pm dopo la promozione del pm titolare, Antonietta Picardi, oggi in Cassazione.