Convenzioni e pioggia di soldi, ma che valore hanno le firme di D’Alfonso?

ABRUZZO. Luciano D’Alfonso resta presidente della Regione anche da senatore (ancora per qualche settimana) ed è più attivo che mai.

Sul fronte Masterplan non si risparmia con firme e controfirme mentre il centrodestra continua a sostenere che soldi veri non ce ne siano, o comunque siano ancora troppo pochi.

Ma cosa produce questo lavoro immenso che si sta compiendo?

Stamattina, ad esempio, sono state sottoscritte 11 convenzioni, nei giorni altre 35, in un solo giorno, per altrettanti interventi sul sistema idrico integrato abruzzese, finanziati con oltre 117 milioni a valere proprio sui fondi del Masteplan.

A firmare il 'pacchetto' di 35 oltre al presidente D'Alfonso anche il direttore dell'Ersi (l'ente regionale per il sistema idrico) Tommaso Di Biase.

«Con la firma degli atti - ha spiegato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso - i fondi entrano nella contabilità ordinaria dei soggetti attuatori, che potranno così procedimentalizzare gli appalti».

D’Alfonso si è anche augurato che «queste convenzioni non diano luogo a fascicoli, bensì a cantieri».

Ma c’è un dubbio: nessuno, infatti, pare chiedersi che valore giuridico possano avere queste convenzioni firmate da soggetti ‘incompetenti’.

Infatti il presidente della giunta- e non un dirigente -non può firmare convenzioni o contratti che vincolano la Regione verso l’esterno trattandosi di funzione riservata ai dirigenti.

La legge è chiara e si basa sul principio di separazione tra politica e dirigenza (articolo 4 del dlgs 165/2001 sul pubblico impiego e art. 5 della specifica legge regionale 77/1999).

E il valore della firma di Di Biase? Già nei mesi scorsi PrimaDaNoi.it aveva sollevato delle perplessità sul suo contratto di lavoro come direttore dell’ERSI in quanto Di Biase non ha i requisiti per il pubblico impiego richiesti anche dallo Statuto ERSI avendo superato da anni il limite di età.

Infatti ha quasi 69 anni a fronte del limite di 66 anni e 7 mesi, per la permanenza nel pubblico impiego, limite che si applica a tutti i dirigenti della PA.

E’ certo che i direttori generali sono dirigenti della Pubblica amministrazione e non sono organi della PA come conferma la Corte dei conti di recente (Sezione regionale di controllo per la Puglia 20 novembre 2017, n. 483) che ha condannato l’amministrazione provinciale di Foggia, per aver assegnato l’incarico di direttore generale a un pensionato.

Nel curruculum Di Biase non è riportata la data di nascita ma solo il codice fiscale che svela appunto che è nato nel 1949. Dopo il nostro articolo nulla è successo: Di Biase è ancora al suo posto e firma, appunto, anche convenzioni.

E torniamo al valore di queste carte firmate.

Se sono firmate da soggetti incompetenti probabilmente si tratta di convenzioni di finanziamento prive di valore giuridico anche esse?

E allora che succederà se dovessero venir meno? Che fine faranno le supposte coperture finanziarie con cui i beneficiari stanno iniziando a fare gli appalti?