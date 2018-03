Abruzzo Engineering è tiro alla fune con stipendi non pagati e commesse in bilico

ABRUZZO. L’hanno salvata ma poi sorgono sempre mille intoppi che ne impediscono il rilancio come promesso e scritto nero su bianco dalla giunta regionale.

Abruzzo Engineering anche se strappata dalla liquidazione non si è mossa di molto e sembra al palo come lo era fin dal 2010 quando il presidente Gianni Chiodi decise di chiudere il “carrozzone” ormai irrecuperabile.

Dopo il salvataggio la società -oggi totalmente della Regione dopo aver pagato milioni le quote a Selex (ex Finmeccanica)- è sempre al palo ma con un corda un tantino più lunga.

Gli stipendi arretrati (alcuni del 2015 non si vedono all’orizzonte) le commesse ogni 3-4 mesi avrebbero bisogno di rinnovi che non arrivano tempestivamente e negli uffici vari in cui sono dislocati i dipendenti alcuni poltriscono senza lavoro da svolgere, altri sono oberati a sbrigare pratiche insidiose e nuove per loro sulle quali devono pure metterci la firma.



Nell’ultimo incontro del 26 marzo l'amministratore unico della società, Di Teodoro, ha comunicato ai sindacati che il pagamento degli stipendi non potrà avvenire prima del periodo compreso tra il 20-29 Aprile, causa del ritardo dovuto al completamento delle procedure amministrative tra gli uffici della Regione Abruzzo e le altre Istituzioni interessate.

Non un caso isolato per A.E. e nemmeno per tante altre società pubbliche (per esempio simili ritardi sono stati segnalati in Tua spa) e si inizia a pensare che in realtà il problema vero è la mancanza di liquidità.



I dipendenti di Abruzzo Engineering sono in arretrato di circa tre mesi (considerando anche Aprile vista la tempistica proclama dall'azienda).

Una situazione che pesa enormemente sulle condizioni dei lavoratori e loro famiglie di cui molti nuclei famigliari sono di natura monoreddito e la gran parte dei dipendenti, per assolvere al loro lavoro e dovere, sono costretti a spostarsi con mezzi personali e pubblici per raggiungere gli uffici in cui sono chiamati a svolgere la prestazione lavorativa.



«Una situazione che non può trovare alcuna accettabile giustificazione», dice Leonardo Piccinno della Fisascat-Cisl, «posto che, la Regione da circa un anno ha dichiarato la società fuori dalla fase di crisi, dotandola, addirittura di un immobile pubblico, per renderla economicamente ed amministrativamente autonoma ed in condizioni di rispondere adeguatamente ai compiti assegnati. La realtà vede, invece, una società e con essa i propri dipendenti ancora condizionata ed assoggettata alle procedure burocratiche regionali per vedersi liquidare e pagare le determine relative alle attività svolte in funzione del contratto di servizio».



Nello specifico pare che per ragioni non chiare, inerenti a norme e burocrazia, alcuni dirigenti regionali si siano rifiutati di firmare le carte necessarie perchè a loro giudizio si tratterebbe di fare forzature. Di che genere non è dato saperlo al momento.



Dopo anni di proclami e promesse il dato di fatto è la precarietà di questa società che la politica ha voluto salvare disegnando una strada di rilancio che è rimasta sulla carta e che, se continua così, non avrà vita lunga.

Ci sarebbe poi da parlare dell’organizzazione del lavoro che prevede il dislocamento dei dipendenti in varie amministrazioni come Comuni terremotati e genio civile per il disbrigo delle pratiche sismiche (quelle per le quali ci sono state molte polemiche per lentezze inspiegabili).

Eppure secondo alcune fonti sembrerebbe che i lavoratori di Abruzzo Engineering siano stati messi a fare pratiche di elevata tecnicità e rischio giuridico senza peraltro i benefici degli assunti in Regione o nei Comuni che invece sembrano avere ritmi più lenti...

Come si spiegherebbero altrimenti le disomogeneità della produzione del genio civile in fatto di pratiche espletate a seconda delle sedi?

C’è qualcuno che controlla?